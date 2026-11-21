50-годишен мъж е задържан в село Юнак със 7 килограма марихуана, съобщиха от полицията във Варна. Наркотикът е открит при обиски в дома и автомобила му. Мъжът е заподозрян за отглеждане и разпространение на марихуана.

Операцията е проведена на 20 ноември и е била насочена срещу битовата престъпност и пътния травматизъм.

Втори случай с метамфетамини

В рамките на акцията е задържан и друг мъж, който е направил опит да избяга от полицейска проверка. Задържането му е част от разследване за разпространение на метамфетамини в общините Дългопол и Долни чифлик.

В автомобила му са намерени наркотични вещества и електронна везна със следи от забранени вещества. Данните са предмет на досъдебно производство.

Проверени са над 200 автомобила

По време на операцията служителите на реда са проверили 207 души и 203 автомобила. Установени са 107 нарушения на Закона за движението по пътищата, като 47 от нарушителите са засечени от екипи с необозначени служебни автомобили.

На шофьори са връчени 103 електронни фиша. По двата случая със задържаните наркотични вещества са образувани досъдебни производства. Предстои разследването да изясни обстоятелствата около откритите наркотици и евентуалната отговорност на задържаните.