25-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа на кръстовището на улица „Батовска“ и булевард „25-ти септември“ в Добрич. Пострадалият е пътувал в лек автомобил БМВ, който по данни на полицията е излязъл от контрол и се е блъснал в крайпътен стълб.

„Мъж на 25 години е с опасност за живота след пътнотранспортното произшествие“, съобщиха от полицията.

Пътникът е получил множество травми и е настанен в реанимация в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. 27-годишният водач на автомобила е с фрактура на долен крайник. И двамата са настанени за лечение в същото лечебно заведение.

На шофьора е взета кръвна проба за изследване за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около катастрофата.

По данни на МВР 16 души са ранени при пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие.