Неправоспособен 45-годишен моторист е задържан в Пловдив след преследване с полицията, при което е блъснал три автомобила, изчакващи на червен светофар. При проверка с дрегер е отчетено наличие на над 1,3 промила алкохол, съобщиха от МВР.

Случаят е от 21 ноември. Около 18:00 часа автопатрул на 5-о районно управление забелязал мотоциклет, движещ се по булевард „Освобождение“. На регистрационната му табела били поставени лепенки.

Водачът не изпълнил разпореждането да спре и не реагирал на подадените звуков и светлинен сигнал.

„Водачът отказал да изпълни полицейското разпореждане да спре.“

Мотористът продължил с ускорение към булевард „Санкт Петербург“. По координация с дежурната оперативна част в преследването се включили автопатрули на 4-то районно управление и сектор „Специализирани полицейски сили“.

Мъжът бил заловен в района на кръстовището на булевард „Христо Ботев“ и улица „Любен Каравелов“. Преди това той блъснал три коли, които изчаквали на червен светофар.

При установяването на самоличността му станало ясно, че изобщо не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. По данни на МВР през последната година е бил залавян четири пъти като неправоспособен водач.

Дрегерът отчел над 1,3 промила алкохол. Мъжът отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества, но дал кръв за химически анализ.

Образувано е досъдебно производство

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена. Допълнително спрямо задържания е взето административно отношение за 11 нарушения на Закона за движението по пътищата, извършени по време на преследването.

Сред посочените нарушения са преминаване на червен сигнал, неспиране на знак „Стоп“ и неспазване на пътната маркировка.