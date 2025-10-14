400 артисти и творци призовават Cinelibri да прекрати сътрудничество с израелското посолство

За по-малко от 72 часа близо 400 кинотворци, артисти, културни дейци и граждани призоваваха Cinelibri да прекрати сътрудничество с израелското посолство в отворено писмо от 10 октомври 2025 г. Израелското посолство е институционален партньор на фестивала от години, и в последните две години Cinelibri организира галавечер на Израел като част от официалните събития на фестивала.

Отвореното писмо цитира “продължаващото партньорство на Cinelibri с Посолството на Израел в България и легитимацията на интересите и политическия дневен ред на държава пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура.”

Сред подписалите се са кино режисьори, творци и продуценти с дългогодишна успешна кариера на международната кино сцена като Константин Божанов (“Безсрамните”, с премиера в Кан 2024 год.), Ралица Петрова (“Безбог” - Златен леопард в Локарно 2016 год.), Лили Кос („Eraserhead в плетена торба за пазар“ - Кан 2025 год.), Божана Панайотова („Червено, твърде червено“ - Берлинале 2018 год.) и много други.

“Израел е апартейд държава, която извършва етническо прочистване и геноцид над палестинския народ и намирам за напълно недопустимо и нехуманно България или което и да е българско начинание да е в сътрудничество с държавата Израел или с която и да е израелска институция.”, пише Герган Ценов, един от най-успешните диригенти - интерпретатори на съвременна българска музика, също подкрепил отвореното писмо.

До този момент единственият публичен отговор от Cinelibri коментира отменената галавечер на Израел, която бе свалена от самия фестивал дни преди публикацията на отвореното писмо. Важно е да се вземе под внимание факта, че отвореното писмо не изисква свалянето на филм от програмата на фестивала. Всяко обратно твърдение е манипулативен опит да се измести вниманието от съществото на петицията, а именно спонсорството на Посолството на Израел в България, твърдят инициаторите му.

Ето какво гласи и пълният текст на писмото:

"С настоящото писмо изразяваме позицията си на кино творци, артисти и културни дейци, водени от вярата в потенциала на изкуството да осмисля живота, да бори несправедливостта и да облагородява света. Много от нас са работили със Cinelibri и са били вярна публика на фестивала през годините.

Ето защо сме дълбоко смутени и разочаровани от продължаващото партньорство на Cinelibri с Посолството на Израел в България и легитимацията на интересите и политическия дневен ред на държава пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура.

В разгара на продължаващия геноцид в Газа, за втора поредна година Cinelibri организира специална Гала вечер на Израел, широко рекламирана онлайн и в хилядите брошури на фестивала. Това е не само неподобаващо, но и морално осъдително. На 9 октомври галата е свалена от уебсайта на фестивала. Въпреки това спонсорството на Посолството на Израел продължава да фигурира там.

Парадоксално, мотото на фестивала „пяна на дните“ е заимствано от романа на Борис Виан, открит антимилитарист и антифашист. Смятаме за лицемерна публично заявената позицията на Cinelibri "да се противопоставяме на унищожението с творческа енергия и състрадание към болката на другите“, докато в същото време се възползва от политическия и финансов капитал на посолство, представляващо режим, чийто войски ежедневно шокират света с невижданата си жестокост и с пълно незачитане на международния правов ред.

Въпреки че действията на Израел в Газа се определят като геноцид от най-уважаваните международни организации за правата на човека в света, включително от Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии към ООН, Cinelibri избира да остане на грешната страна на историята и да участва активно в заличаването на палестински гласове и животи.

Предвид тежестта на обвиненията срещу израелската държава, призоваваме Cinelibri да прекъсне финансовите и културните си връзки с израелското посолство. Призоваваме Cinelibri да преразгледа своите насоки за спонсориране, както и да се стреми към съгласуваност между афишираните си артистични и етични принципи и приоритетите си при набиране на средства за фестивала. Не на последно място, призоваваме ръководителите на тази и други културни институции в България да заемат морална позиция срещу културното „изпиране“ на геноцида и апартейда."