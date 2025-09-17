Новини
„Ахав Беше Тук“ с българска премиера на CineLibri 2025

17 Септември, 2025 12:56 437 2

Гала прожекцията на филма за представлението „Моби Дик“ ще е на 17 октомври

„Ахав Беше Тук“ с българска премиера на CineLibri 2025 - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Премиерата ще е на 17 октомври (петък) в 19:00 ч. в Кино „Люмиер“ като част от официалната програма на 11-ото издание на международния кино-литературен фестивал CineLibri. Билетите вече са в продажба в сайта на фестивала. След прожекцията ще има среща с част от екипа на филма и на театралното представление.

Документалният филм е дебют за режисьора Тодор „Тош“ Личев и продуцентска компания SHOOT, в копродукция с Европейската инициатива Нощ на театрите. „Ахав Беше Тук: Размисли за Моби Дик“ проследява репетиционния процес на трупата на Народен театър „Иван Вазов“, която предизвиква себе с „белия кит“ на световната литература – шедьовъра на Херман Мелвил. Лентата отвежда зрителя отвъд сцената, в скрития свят на репетициите, съмненията и вдъхновенията на творците.

Филмовият черно-бял разказ улавя онези гранични състояния, през които всеки творец преминава в стремежа си да остави следа – напрежението между колебание и прозрение, между лудост и триумф. Именно там, в динамиката на съзиданието, се ражда тоталният театър.

Филмът среща зрителите с едни от най-значимите имена на съвременната българска сцена: Диана Добрева, Александър Секулов, Христо Петков, Мира Каланова, Марина Райчинова, Петя Диманова, Явор Карагитлиев, Владимир Пенев и Жорета Николова.

Още преди своята премиера в България, „Ахав Беше Тук“ вече изгради впечатляващо фестивално портфолио: Почетна награда за най-добър монтаж на френските RED Movie Awards, представен бе на San Antonio Film Festival в Тексас, САЩ, и 3 номинации на World Film Festival in Cannes – Remember the Future.

Официалният трейлър вече е достъпен онлайн и предлага първи поглед към страстта, отдадеността и динамиката на съзиранието, в които се ражда театърът.


  • 1 Къв е тоя Ахаб?

    0 0 Отговор
    Ние си имаме Бай ..й!

    13:19 17.09.2025

  • 2 Заплес

    0 0 Отговор
    АхаБ или АхаВ е бе журнал е?

    13:56 17.09.2025