Новини
Култура »
Австрия ще откаже домакинство на „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от конкурса

Австрия ще откаже домакинство на „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от конкурса

10 Октомври, 2025 15:59 526 4

  • австрия-
  • евровизия-
  • домакинство-
  • конкурс-
  • песенен конкурс-
  • израел

Това заявиха властите в страната след призивите на активисти Израел да е изключен от програмата на конкурса

Австрия ще откаже домакинство на „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от конкурса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер и австрийският държавен секретар по въпросите на администрацията Александър Прьол обявиха, че страната им ще откаже да е домакин на песенния конкурс „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от участие, предаде Евронюз.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), който организира ежегодния конкурс, обяви, че ще гласува на общо събрание през ноември дали Израел може да участва. Натискът за премахването на Израел от участниците в „Евровизия“ се дължи на войната в Газа и причинената от нея хуманитарна криза.

Испания, Нидерландия, Исландия, Словения и Ирландия досега са заявили, че ще се откажат от участието си в събитието, ако на Израел бъде разрешено да се състезава, пише още БТА.

Отказът на Испания е с особена тежест, защото страната е част от „голямата петорка“, съставена от най-големите спонсори на „Евровизия“, заедно с Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Въпреки това, немският канцлер Фридрих Мерц каза, че и Германия ще се оттегли от конкурса, ако на Израел бъде попречено да участва.

Според израелската медия Ynet, през септември Европейският съюз за радио и телевизия „неофициално“ е казал на израелските представители, че трябва временно да се оттеглят от конкурса. В случай че Израел желаел да остане в "Евровизия", неговият изпълнител трябвало да участва под неутрален флаг, подобно на руските спортисти на Олимпийски игри, намекнали от EBU.

Австрия следва да бъде домакин на „Евровизия“ през идната година, след като нейният участник Джей Джей спечели конкурса за 2025 г. с песента Wasted Love. Ако обаче държавата се откаже от домакинството точно преди събитието, нейната национална телевизия ORF може да бъде наказана с глоба до 40 милиона евро, уточняват експерти.

„Евровизия“ е учредена след Втората световна война, за да предостави мирна сцена, където нациите могат да се съревновават. Израел участва в конкурса от 1973 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За размисъл

    13 0 Отговор
    Доколкото си спомням заложените в този конкурс принципи при създаването му отдавна не се спазват. Изроди се в конкурс с политическа насока, да не говорим за налагане на отвратителни модели на представяне и визия и целенасочено безсмислени текстове.

    16:08 10.10.2025

  • 2 3467

    10 0 Отговор
    Ако разбере фюрера ще се обърне в гроба.

    16:10 10.10.2025

  • 3 Лост

    4 0 Отговор
    Много отдавна това е ГейВизия.

    16:41 10.10.2025

  • 4 Урсула

    4 0 Отговор
    Русия може да е изключена, Израел не може.

    16:41 10.10.2025