Австрия ще откаже домакинство на „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от конкурса

Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер и австрийският държавен секретар по въпросите на администрацията Александър Прьол обявиха, че страната им ще откаже да е домакин на песенния конкурс „Евровизия“ 2026, ако Израел бъде изключен от участие, предаде Евронюз.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), който организира ежегодния конкурс, обяви, че ще гласува на общо събрание през ноември дали Израел може да участва. Натискът за премахването на Израел от участниците в „Евровизия“ се дължи на войната в Газа и причинената от нея хуманитарна криза.

Испания, Нидерландия, Исландия, Словения и Ирландия досега са заявили, че ще се откажат от участието си в събитието, ако на Израел бъде разрешено да се състезава, пише още БТА.

Отказът на Испания е с особена тежест, защото страната е част от „голямата петорка“, съставена от най-големите спонсори на „Евровизия“, заедно с Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Въпреки това, немският канцлер Фридрих Мерц каза, че и Германия ще се оттегли от конкурса, ако на Израел бъде попречено да участва.

Според израелската медия Ynet, през септември Европейският съюз за радио и телевизия „неофициално“ е казал на израелските представители, че трябва временно да се оттеглят от конкурса. В случай че Израел желаел да остане в "Евровизия", неговият изпълнител трябвало да участва под неутрален флаг, подобно на руските спортисти на Олимпийски игри, намекнали от EBU.

Австрия следва да бъде домакин на „Евровизия“ през идната година, след като нейният участник Джей Джей спечели конкурса за 2025 г. с песента Wasted Love. Ако обаче държавата се откаже от домакинството точно преди събитието, нейната национална телевизия ORF може да бъде наказана с глоба до 40 милиона евро, уточняват експерти.

„Евровизия“ е учредена след Втората световна война, за да предостави мирна сцена, където нациите могат да се съревновават. Израел участва в конкурса от 1973 г.