Български звезди снимат филм за терористичния атентат на летището в Бургас

26 Септември, 2025 15:31 545 8

В актьорския състав влизат Самуел Финци, Захари Бахаров, Калоян Трифонов и др.

Снимка: Facebook/ Red Carpet
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Започнаха снимките на игралния филм „Парчета живот“ на режисьора Севда Шишманова, който разказва за последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора от терористичния акт на летище Бургас през 2012 г. Те се провеждат на същия терминал, където е извършен атентатът, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Сценарият на лентата, с която Шишманова прави своя режисьорски дебют в игралното кино, проследява съдбите на петимата израелски туристи, българския шофьор и ливанския атентатор в последния им ден живот. Той е създаден след обстойно проучване. По него работи Севда Шишманова в съавторство с Милена Петрова, пояснява БТА.

В актьорския състав влизат Самуел Финци, Захари Бахаров, Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши, както и актьорите от Драматичен театър "Адриана Будевска" Никола Парашкевов, Асен Лозанов, Стефан Иванов и Навид Афзали. Оператор на филма е Калоян Божилов, режисьор по монтажа Зорица Коцева, арт дизайнер - Виктор Андреев, а композитор е Петър Дундаков. По костюмите работи Кирил Наумов, а гримът е на Марина Бошнакова. Продуценти на филма са "Ред Карпет", Веселка Кирякова и "Майндстрийм прадакшънс", както и Георги Скерлев.

„През годините като международен кореспондент, когато отразявах атентати на различни места по света, винаги съм изпитвала огромна тъга, че зад статистиката в новините остават личните истории на хората, които загиват – с техните мечти и провали, любови и раздели, успехи и разочарования – светове, които изчезват в мига на експлозията. В нашия разделен от войни и омраза свят политиците окончателно загубиха най-големия си съюзник – хората и битката за хуманизма. Но аз вярвам, че творците все още могат да постигнат това с последната останала ни емпатия, като разказваме истории за това какво е общото в болката на всички – ценността на живота. Героите в моя филм минават през този единствен път, който имаме – да видим болката на другите“, коментира Севда Шишманова.

След Бургас снимките ще продължат в района на село Юруково, Якоруда, откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма. Заради усложнената обстановка в Израел снимачният процес е разделен на две и работата по него ще бъде възобновена през пролетта на други локации и в Тел Авив, където ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.

През март тази година Севда Шишманова се яви за трети път пред комисията на общински фонд "Култура" в Бургас, след като и през 2022 г., и през 2024 г. проектът за "Парчета живот" бе вече двукратно одобрен за финансиране. Той трябваше да започне снимки миналата година, но поради инцидент със Севда Шишманова те бяха преустановени, а средствата - върнати. Тогава заедно с продуцента Веселка Кирякова те припомниха, че проектът е подкрепен от Националния филмов център и Българска национална телевизия, както и от копродуценти от Италия и Германия.


  • 1 Някой

    4 6 Отговор
    Как пък За 35 години не направиха един филм за някоя българска трагедия, за горяните, за жертвите на комунистическите лагери. За предизвиканото от Москва и Коминтерна Септемврийски въстания.

    Или пък за Стефан Стамболов или за тиранина Александър Стамболийски.

    Даже израелците не е нужно да плащат за този филм, нашите бг подлизурковци правят филм за израелска трагедия с бг пари.

    Коментиран от #5

    15:41 26.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 имам усещането

    2 0 Отговор
    че ще снимат сериал ---материали ЩЕ ИМА

    16:04 26.09.2025

  • 5 И ЦЕЦО УШОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    ЩЯЛ ДА ИМА РОЛЯ ПОДЪРЖАЩА С АСАНСЬОР МОЖЕ И НЯКОИ ОСКАР ДА ЗАБЪРШЕ

    16:08 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кой ши гу гледа

    2 0 Отговор
    кой се интересува от ман афи те по тия земи. аман от реклама на те рористи
    каквото са си заслужили,това и получиха.

    16:49 26.09.2025

  • 8 искам филм как

    2 0 Отговор
    Буда гепи парите за магистралите и как Прасето
    направи Лафки до всяка спирка и училище и продаваха
    освен вестници, алкохол, цигари ,порно списания и наркотици.
    СофраФов къде гледа ?

    16:52 26.09.2025