Български звезди снимат филм за терористичния атентат на летището в Бургас

Започнаха снимките на игралния филм „Парчета живот“ на режисьора Севда Шишманова, който разказва за последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора от терористичния акт на летище Бургас през 2012 г. Те се провеждат на същия терминал, където е извършен атентатът, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Сценарият на лентата, с която Шишманова прави своя режисьорски дебют в игралното кино, проследява съдбите на петимата израелски туристи, българския шофьор и ливанския атентатор в последния им ден живот. Той е създаден след обстойно проучване. По него работи Севда Шишманова в съавторство с Милена Петрова, пояснява БТА.

В актьорския състав влизат Самуел Финци, Захари Бахаров, Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши, както и актьорите от Драматичен театър "Адриана Будевска" Никола Парашкевов, Асен Лозанов, Стефан Иванов и Навид Афзали. Оператор на филма е Калоян Божилов, режисьор по монтажа Зорица Коцева, арт дизайнер - Виктор Андреев, а композитор е Петър Дундаков. По костюмите работи Кирил Наумов, а гримът е на Марина Бошнакова. Продуценти на филма са "Ред Карпет", Веселка Кирякова и "Майндстрийм прадакшънс", както и Георги Скерлев.

„През годините като международен кореспондент, когато отразявах атентати на различни места по света, винаги съм изпитвала огромна тъга, че зад статистиката в новините остават личните истории на хората, които загиват – с техните мечти и провали, любови и раздели, успехи и разочарования – светове, които изчезват в мига на експлозията. В нашия разделен от войни и омраза свят политиците окончателно загубиха най-големия си съюзник – хората и битката за хуманизма. Но аз вярвам, че творците все още могат да постигнат това с последната останала ни емпатия, като разказваме истории за това какво е общото в болката на всички – ценността на живота. Героите в моя филм минават през този единствен път, който имаме – да видим болката на другите“, коментира Севда Шишманова.

След Бургас снимките ще продължат в района на село Юруково, Якоруда, откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма. Заради усложнената обстановка в Израел снимачният процес е разделен на две и работата по него ще бъде възобновена през пролетта на други локации и в Тел Авив, където ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.

През март тази година Севда Шишманова се яви за трети път пред комисията на общински фонд "Култура" в Бургас, след като и през 2022 г., и през 2024 г. проектът за "Парчета живот" бе вече двукратно одобрен за финансиране. Той трябваше да започне снимки миналата година, но поради инцидент със Севда Шишманова те бяха преустановени, а средствата - върнати. Тогава заедно с продуцента Веселка Кирякова те припомниха, че проектът е подкрепен от Националния филмов център и Българска национална телевизия, както и от копродуценти от Италия и Германия.