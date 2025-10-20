Новини
21 октомври, 17:30 ч.: Пред НХК - Бургас откриват изложбата „Димитър Еленов и култовите спектакли на Бургаския театър“

20 Октомври, 2025 13:51, обновена 20 Октомври, 2025 13:54 310 0

Среща с историята, духа и театралното вдъхновение на един от значимите творци на тази велика сцена

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

“ЕЛЕНОВ фондация” открива на 21 октомври от 17:30 пред НХК - Бургас изложбата „Димитър Еленов и култовите спектакли на Бургаския театър“ – една среща с историята, духа и театралното вдъхновение на един от значимите творци на тази велика сцена.

Изложбата представя запомнящи се мигове от сценичния път на Еленов и легендарни спектакли, оставили следа в културния живот.

Проятели на изкуството и свидетели на тези събития, заповядайте да споделим енергията и вдъхновението, запазени в тези спомени!

Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2023.

С подкрепата на Община Бургас.


Бургас / България
