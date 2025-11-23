В Лондон показват над 700 реквизита от филмите на Уес Андерсън (СНИМКИ)

Изложба, посветена на творчеството на американския филмов режисьор Уес Андерсън, беше открита в Музея на дизайна в Лондон. Колекцията, която Андерсън е събирал и съхранявал в продължение на 30 години, включва над 700 предмета, включително редки кадри от снимачната площадка, дрехи на герои, чернови на сценарии и скици на главните герои в неговите филми.

„Всеки филм на Уес Андерсън потапя зрителя в уникален свят със свои собствени кодове, мотиви и препратки, както и луксозни и мигновено разпознаваеми декори и костюми. Всеки предмет във филм на Уес Андерсън има лично значение за него. Те не са просто реквизит; те са истински произведения на изкуството и дизайна, които вдъхват живот на неговите изобретателни светове“, каза Лусия Сави, ръководител на кураторския и интерпретационен отдел на музея.

Директорът на музея Тим Марлоу нарече Андерсън „изключително завладяващ създател на кинематографични светове, чиято уникална визия и внимание към детайла са подкрепени от задълбочено разбиране на дизайна“. Той каза, че режисьорът „е създал едни от най-визуално отличителните и трогателни филми от последните две десетилетия“.

Централният акцент на изложбата е най-известната творба на Андерсън, „Гранд хотел Будапеща“ (2014), която спечели „Златен глобус“ за най-добър филм (мюзикъл или комедия) и четири Оскара за най-добър дизайн на костюми, най-добър грим и прическа, най-добра оригинална музика и най-добър сценограф. Феновете на филма могат да видят макет – широк над три метра – на емблематичния бонбонено-розов хотел, напомнящ замък. До него на стената виси скица на хотела, нарисувана от илюстратора Карл Спрейг.

Освен това зрителите могат да се възхитят на запомнящите се, ярки лилави костюми, носени от старши портиера, господин Гюстав, изигран от Ралф Файнс, и от пиколото Зеро Мустафа (Тони Револори), заедно с годеницата му Агата (Саоирша Ронан). Сред акцентите са и палтото на инспектор Хенкелс (Едуард Нортън) и коженото палто на убиеца Джоплинг (Уилям Дефо). Внимателните зрители няма да могат да пропуснат бутилката на любимия парфюм на господин Гюстав, L'Aire de Panache, и паспорта му за измислената Република Зубровка.

Както отбеляза Джоана Агерман Рос, главен куратор в Музея на дизайна, Уес Андерсън започва да колекционира след снимките на втория си филм „Ръшмор“ (1998). Тя обясни, че страстта на режисьора е вдъхновена от съдбата на реквизит от дебютния му филм „Ракета в бутилка“ (1995), които са били продадени от продуцентската компания.

Изложбата, организирана хронологично, започва с късометражния "Ракета в бутилка“ (1993), който е открит на филмовия фестивал „Сънданс“ и е пуснат като пълнометражен филм няколко години по-късно. Този филм бележи началото на продължаващото творческо сътрудничество на Андерсън с актьора и сценарист Оуен Уилсън, с когото е учил в Тексаския университет в Остин. Снимки на двамата заедно от създаването на този филм посрещат посетителите на музея още в самото начало.

Феновете на творчеството на режисьора ще бъдат пленени и от червения анцуг, носен от финансиста Час Тененбаум (Бен Стилър) във филма „Кралските Тененбауми“ (2001), или от кожените палта на сестра му Марго (Гуинет Полтроу). Други емблематични експонати включват синия пуловер с бяла буква Z на изследователя Стив Зису (Бил Мъри) от „Водният живот със Стив Зису“ и екипировката на бойскаута на Сам (Джаред Гилман) от „Кралство на изгрева“ (2012).

Особено забележителни са кожените обувки, носени от Франсис Уитман (Оуен Уилсън), героят на „Дарджилинг Лимитид“ (2007), създаден в сътрудничество с Марк Джейкъбс, тогавашен артистичен директор на Louis Vuitton. Както Сави подчерта, броевете на списания, кориците на книги, куфарите, ръчните гранати, килимите, кутиите за обувки, картите на метрото, картините и други предмети, представени в изложбата, са създадени специално за повече от 25 филма на Андерсън, демонстрирайки неговата „прецизност и желание да придаде на своите светове отличителни качества“.

Изложбата, която ще продължи до 26 юли 2026 г., е посветила няколко зали на два от анимационните филми на Андерсън: „Фантастичният мистър Фокс“ (2009) и „Островът на кучетата“ (2018). Тази секция изследва прецизната работа по ръчното изработване на хиляди кукли и декори, минимизирайки използването на компютърна графика. Стоп-моушън анимацията за тези филми е продуцирана от британското филмово студио 3 Mills Studios.

Накрая, посетителите на музея ще могат да видят предмети от най-новите филми на режисьора, включително камата на бизнесмена „Жа-Жа“ Корда (Бенисио дел Торо) от „Финикийската схема“ (2025) и автомати, пълни с куршуми, чорапи, паста за зъби и бонбони от „Град на астероидите“ (2023). Малка прожекционна зала е посветена на прожекциите на пет от късометражните филми на Андерсън: гореспоменатия „Ракета в бутилка“, както и „Castello Cavalcanti“ (2013), „The Rat Catcher“ (2023), „Poison“ (2023), „The Swan“ (2023) и носителя на „Оскар“ „The Wonderful Story of Henry Sugar“ (2023).

„Наистина е благословия, че като млад режисьор Уес Андерсън е имал далновидността и прозорливостта да запази всичките си реквизити и красиво изработени предмети за архива си. Развълнувани сме да бъдем първите, които ще се потопят напълно в богатствата на този архив“, заключи Агерман Рос.