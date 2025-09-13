Излагат архива на Дейвид Боуи в Лондонски музей (ВИДЕО)

Център „Дейвид Боуи“, съдържащ над 90 000 предмета, принадлежали на британския рок певец Дейвид Боуи (1947-2016), ще бъде открит в събота, 13 септември, в музея „Виктория и Албърт“ в Източен Лондон.

Изложбата ще позволи на всеки да изучи цялостно творческия път на артиста, който започва през 60-те години на миналия век и продължава до смъртта му през 2016 г. Тя включва ръкописни текстове на песни като „Fame“ (1975), „Heroes“ (1977) и „Ashes to Ashes“ (1980), писма, фотографии, видеоклипове, музикални инструменти и награди, фрагменти от сценография, както и множество костюми.

Всичките 90 000 предмета в колекцията, на която музеят става собственик през 2023 г., разбира се, не биха могли да се поберат дори в отделна стая на филиала, разположен в Олимпийския парк „Кралица Елизабет“ в Стратфорд. Посетителите обаче ще могат да видят около 200 от най-забележителните предмети, разделени в 9 тематични групи. Те включват редки снимки на Боуи, рисунки, направени от него, лични вещи и музикални инструменти, както и около две дузини тоалети на скандалния музикант, определил до голяма степен стила на няколко епохи.

Например, това е костюмът на Зиги Стардъст, добре познат на феновете на творчеството на Боуи, създаден от дизайнера Фреди Бурети. Зиги Стардъст - измислен извънземен от Марс, става ключов герой в албума от 1972 г. „Възходът и падението на Зиги Стардъст и паяците от Марс“ и бележи появата на новия стил на Боуи. Заслужава да се отбележи и палтото с английския флаг - съвместно творение на самия Боуи и дизайнера Александър Маккуин за Earthling, който става 21-вият студиен албум на музиканта (1997 г.).

Според музея, част от изложбата ще бъде „Библиотека на връзките“, която „проследява широкото влияние на Дейвид Бауи върху популярната култура - от телевизионния сериал „Приятели“ до модата на Иси Мияке и музиканти като Лейди Гага, Чарли XCX, Жанел Моне и Кендрик Ламар“.

„Боуи беше пионер на мултидисциплинарното творчество - музикант, актьор, писател, изпълнител и културна икона - работещ по начина, по който много млади творци днес се движат свободно между различни дисциплини“, каза Мадлен Хадън, куратор на източния клон на музея.

Придобиването на колекцията и създаването на центъра станаха възможни благодарение на дарение от 10 милиона паунда, направено от фондацията на милиардерското семейство Леонард Блаватник и звукозаписната компания Warner Music Group.

Боуи (истинско име - Дейвид Робърт Джоунс) е носител на множество музикални награди, включително американската награда „Грами“. Според анкета, проведена от BBC, Боуи е обявен в Обединеното кралство за „най-великия поп изпълнител на 20-ти век“. През 2004 г. списание „Rolling Stone“ го класира на 39-то място в списъка „100-те най-велики рок изпълнители на всички времена“ и на 23-то място в списъка „100-те най-велики вокалисти на всички времена“. Последният албум на певеца, Blackstar, беше издаден на 8 януари 2016 г., на рождения ден на изпълнителя. Два дни по-късно той почина.