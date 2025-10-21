Илия Луков пее в Тараклия на 29 октомври

Българският изпълнител Илия Луков ще изнесе концерт в Тараклия по случай Деня на бесарабските българи – 29 октомври, предаде БТА.

Концертът е част от поредица събития, които се организират благодарение на партньорството между Българската телеграфна агенция и Илия Луков, сключено в началото на годината.

В рамките на това сътрудничество певецът ще участва в концерти, посветени на празника на бесарабските българи, в Молдова и Украйна, в населени места с български общности. Инициативата на БТА цели да популяризира културата, езика и единството на българите по света чрез националните пресклубове на Агенцията в Одеса и Тараклия.

На събитията ще присъства и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Тържеството в Тараклия ще бъде кулминацията на празничната програма, организирана от Районния съвет, и ще се състои в голямата зала на Дома на културата „Степан Танов“. На сцената заедно с Луков ще излязат и бесарабски таланти, съобщава Районният съвет на Тараклия.

Празничният ден ще започне с церемония по поднасяне на цветя пред паметника на покровителя на бесарабските българи Иван Инзов, последвана от официалното откриване на Международния детски фестивал за българска народна музика „BESARAB FOLK“, който ще даде началото на тържествените прояви.

Програмата включва посещения на Музея на град Тараклия, Картинната галерия на художника Димитър Пейчев, църквата „Свети Георги Победоносец“ и ателие за български национални костюми, където ще се проведе дефиле с ръчно изработени носии.

Районният съвет Тараклия кани всички жители и гости на района да се присъединят към честванията и да споделят духа, традициите и гордостта на българската общност в Бесарабия.