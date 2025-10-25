Китаристът на „Скорпиънс“ Матиас Ябс навърши 70

Когато направихме Eye II Eye (албум на „Скорпиънс“ от 1999 г.), всички казваха, че класическият рок е мъртъв. Ние бяхме глупави и го повярвахме. Феновете казаха „Това не е нашата „Скорпиънс“. Тогава разбрахме, че трябва да правиш това, което правиш най-добре, казва Матиас Ябс, водещият китарист на групата, за сп. „Лаудър саунд“ през август 2024 г.

Музикантът днес навършва 70 години.

Ябс е роден през 1955 г. в Хановер. На своя 13-и рожден ден той получава от родителите си първата си китара – акустичен инструмент от старата германска марка Klria. Скоро след това се сдобива с първата си електрическа китара – „Фендер Стратокастер“ от 1963 г., „която по това време не се смяташе за винтидж, тъй като беше 1969 г.“, казва Ябс в интервю за сп. Guitar World.

Китаристът свири в групите Lady и Fargo, преди през 1979 г. да спечели конкурса за водещ китарист на групата „Скорпиънс“. Още същата година Ябс участва в записването на Lovedrive (1979 г.) и всички следващи албуми на групата. Lovedrive е първата тава на „Скорпиънс“, която достига международен успех, ставайки носител на златен сертификат в САЩ.

Ябс научава целия репертоар на групата за една нощ, докато се подготвя за тяхното турне в Германия, в което те подгряват за „Дженесиз“.

Китаристът свири във всички хитове на групата, включително Still Loving You, Send Me An Angel, Rock You Like A Hurricane и Wind Of Change.

„Скропиънс“ най-сетне си намери първи китарист, чиято креативност, виртуозност и ентусиазъм продължават да допринасят значително за успеха на групата“, казва „Скорпиънс“ за Ябс.

През 80-те години групата се намира на върха на славата си. През 1984 г. те разпродават билети за „Медисън скуеър гардън“ за три поредни дати. Ябс води родителите си в Щатите, за да гледат изпълнението.

„Тогава майка ми ме попита „Кога мислиш да се захванеш с нещо разумно?“. Такива са майките“, казва Ябс в интервю за сп. „Лаудър саунд“.

Най-запомнящият се концерт за музиканта се състои през 1982 г. Тогава „Скорпиънс“ свирят на две дати в Банкок, където като жест на благодарност, феновете хвърлят живи скорпиони на сцената. „Беше същинско приключение“, казва китаристът.

Любимата книга на Ябс е Библията, иначе той предпочита историческия жанр, пише сайтът на групата. Най-харесваният от него филм е „2001: Космическа одисея“, а най-предпочитаното място – леглото му вкъщи. Китаристът обича италианска кухня, а това, което го мотивира, са позитивните емоции и креативността.

През август 2024 г. „Скорпиънс“ отменят своите сценични изяви за месец септември, последните за своето турне Love At First Sting, поради инцидент, в който Ябс пада по стълбите в дома си и счупва лявата си пета и малкия пръст на лявата си ръка, което прави свиренето на китара невъзможно, докато костите му не заздравеят. Групата се завърна на сцената през юли тази година, за да отбележи 60-тата си годишнина с изява в родния си град.

Германската хард рок група „Скорпиънс“ е посещавала България неколкократно. През 2023 г. те откриват третото издание на на фестивала "Midalidare Rock In The Wine Valley". През 2016 г. свирят в столичната „Арена Армеец“, като част от турнето, с което отбелязват 50-годишния си юбилей на сцена. Групата посещава София и през 2013, 2010 и 1993 г. През 2009 и 2005 г. „Скорпиънс“ изнасят концерти на стадион Калиакра в гр. Каварна.