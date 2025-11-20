Второ зимно издание на Фестивал Allegra с The Romantic Project

След единадесет успешни летни издания, които безспорно утвърдиха високите художествени стандарти на Фестивал Allegra, първото му зимно издание през февруари 2025 г. се превърна в нов блестящ успех.

The Romantic Project - второто зимно издание, което ще се проведе от 8 до 11 февруари 2026 г. в Централния военен клуб, ще предложи четири изключителни концертни вечери, създадени с артистична прецизност и ясно формулирана концепция от основателя на Allegra — Петър Найденов. С музикалната си селекция той отново акцентира върху представянето за първи път на българска сцена на виртуозни изпълнители, привлекли вниманието на публиката и критиката на най-големите световни конкурси.

В рамките на "The Romantic Project“ на сцената ще се срещнат солисти и камерни музиканти, отличени с престижни международни награди. Сред тях са цигуларят Дмитро Удовиченко, победител на Конкурса за цигулка „Кралица Елизабет“, пианистът Емануил Иванов, лауреат на конкурса „Феручо Бузони“, цигуларят Валерий Соколов, носител на Grand Prix от конкурса „Джордж Енеску“, цигуларката Лора Маркова, носителка на първа награда на конкурса „Tibor Varga Junior“ в Швейцария, виолистът Пол Зиантара, отличен със Safran Foundation for Music Prize, както и челистът Барна Карой, победител в международния конкурс за челисти „Давид Попер“.

Специален гост: Дмитро Удовиченко, цигулка

Фокусът тази година е върху украинския цигулар Дмитро Удовиченко — лауреат на международните конкурси в Монреал, Ян Сибелиус, Йозеф Йоахим и Сингапур. Със спечелването на първа награда на Конкурса за цигулка „Кралица Елизабет“ през 2024 г. Удовиченко се изкачва на върха на световния цигулков Олимп, редом с имена като Давид Ойстрах, Леонид Коган и Вадим Репин. Той е наследник на традиция, започнала с любимия на Брамс цигулар Йозеф Йоахим, преминала през Ауер и Янкелевич и достигнала до неговия учител — легендарния Борис Гарлицки. Именно тази школа ражда някои от най-ярките имена в историята на цигулковото изкуство, сред които Яша Хайфиц, Натан Милщайн и Владимир Спиваков.

Публиката на фестивала ще има възможност да се наслади на таланта му на 10-и и 11-и февруари, а музиката на Феликс Менделсон е нишката, която деликатно свързва четирите концертни вечери.

Концертна програма:

8 февруари – “Светлини и сенки”

Първата вечер на фестивала представя впечатляващ диалог между двама гении.

Квартет №3 от Феликс Менделсон носи прозрачност и лекота, докато Клавирен квартет №1 от Йоханес Брамс разгръща дълбока романтична драматургия с огнен финал в Rondo alla Zingarese. Заедно двете произведения очертават пъстър музикален пейзаж — среща между светлина и страст, изящество и експресивност.

В изпълнение на Емануил Иванов, Валерий Соколов, Лора Маркова, Пол Зиантара и Барна Карой.

9 февруари ”Екстаз на ръба на бездната”

Програмата преминава през страстта на тангото и експресивността на Вейл, Блох, Айслер, Равел и Капустин. Аранжиментите за виолончело и пиано превръщат всяка творба в миниатюра с драматична дълбочина и виртуозен размах, с които дуо Рунге и Амон отдавна спечелиха сърцата на публиката на Allegra.

10 февруари – “Сиянието на зората”

Традиционната празнична вечер на Фестивал Allegra събира всички изпълнители на една сцена. Заедно те ще представят програма, в която централно място заема Секстетът в ре мажор, оп. 110 от Менделсон — произведение, носещо всички белези на неговия ранен гений: жизненост, свежест и искрена емоционалност.

Публиката ще има и възможността да чуе премиерата на Клавирен квинтет от Емануил Иванов — творба, създадена по инициатива на Петър Найденов. Както самият той споделя, идеята се ражда спонтанно по време на съвместния им концерт в рамките на миналогодишното фестивално издание - The Beethoven Project.

11 февруари – “Мост между вековете”

Заключителната вечер представя два от шедьоврите на романтизма: Концерта за цигулка в ми минор от Феликс Менделсон и Четвъртата симфония на Йоханес Брамс.

Солист ще бъде Дмитро Удовиченко, а Фестивалният оркестър Allegra ще му партнира под диригентството на Йоханес Шлефли.

Подробности за концертната програма и солистите, както и билети можете да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-winter/. За приятелите на Фестивал Алегра организаторите предлагат фестивален билет и билети за отделните концерти с отстъпка с код ALLWIN26. Намалението важи до 30 ноември 2026 г. Възползвайте се!

Фестивал Алегра се провежда под патронажа на Посолството на Швейцария и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.