Иван Иванов стартира 2026-та година с турнир в Манакор

Българският тенис талант Иван Иванов, който наскоро триумфира като световен шампион при юношите, се впуска в първия си пълен сезон сред мъжете. Само на 17 години, варненецът ще открие 2026 година с участие в престижния турнир в испанския град Манакор – дом на прочутата академия на Рафаел Надал, където Иванов се подготвя усилено за новите предизвикателства.

Състезанието, което ще се проведе от 5 януари на твърди кортове, предлага награден фонд от 15 000 долара и привлича млади надежди от цял свят. Благодарение на отличното си представяне и място в топ 100 на световната ранглиста при юношите, Иванов ще започне директно от основната схема, което е сериозно признание за неговия талант и постоянство.

След дебюта си в Манакор, българският ас ще остане в Испания за още две състезания, като целта му е да натрупа ценен опит и да се изправи срещу някои от най-добрите млади тенисисти на планетата.

В края на януари Иванов ще се завърне в България, за да защити националната чест в сблъсъка срещу Белгия за Купа „Дейвис“ в Пловдив – събитие, което със сигурност ще привлече вниманието на спортната общественост у нас.