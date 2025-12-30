Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов стартира 2026-та година с турнир в Манакор

Иван Иванов стартира 2026-та година с турнир в Манакор

30 Декември, 2025 06:14 420 0

  • тенис -
  • иван иванов-
  • световен шампион-
  • урнир -
  • манакор-
  • рафаел надал

Младият спортист, който заслужено намери място сред десетте най-добри млади атлети в България за изминалата година, прекара коледните празници със семейството си във Варна

Иван Иванов стартира 2026-та година с турнир в Манакор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският тенис талант Иван Иванов, който наскоро триумфира като световен шампион при юношите, се впуска в първия си пълен сезон сред мъжете. Само на 17 години, варненецът ще открие 2026 година с участие в престижния турнир в испанския град Манакор – дом на прочутата академия на Рафаел Надал, където Иванов се подготвя усилено за новите предизвикателства.

Състезанието, което ще се проведе от 5 януари на твърди кортове, предлага награден фонд от 15 000 долара и привлича млади надежди от цял свят. Благодарение на отличното си представяне и място в топ 100 на световната ранглиста при юношите, Иванов ще започне директно от основната схема, което е сериозно признание за неговия талант и постоянство.

След дебюта си в Манакор, българският ас ще остане в Испания за още две състезания, като целта му е да натрупа ценен опит и да се изправи срещу някои от най-добрите млади тенисисти на планетата.

В края на януари Иванов ще се завърне в България, за да защити националната чест в сблъсъка срещу Белгия за Купа „Дейвис“ в Пловдив – събитие, което със сигурност ще привлече вниманието на спортната общественост у нас.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ