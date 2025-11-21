Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна за 1 долар хонорар

Холивудската звезда Шон Пен участва в украинския филм „War Through the Eyes of Animals“ („Войната през погледа на животните“) – антология, която разказва за войната в Украйна през перспективата на животни, засегнати от конфликта. Лентата се състои от седем киноновели, всяка със самостоятелна история – за заек, крава, котка и други животни, а сценарият стъпва върху реални събития, допълнени с художествена интерпретация.
Продуцентът Олег Кохан обяснява, че целта на филма е чрез съчувствие към животните да се привлече вниманието към украинската тема и да се представи пред света как живеят хората във война и за какво се борят. По думите му идеята не е да се предизвиква съжаление, а чрез изкуството да се разкаже историята на страната по начин, който задържа зрителя и му дава повод за размисъл.
Шон Пен се включва в една от новелите, в която играе американски продуцент. Кохан подчертава, че образът му е органично вписан в сюжета, а не е военен персонаж или героизирана фигура. Актьорът поискал да участва срещу символичен хонорар от 1 долар, което според продуцентския екип е жест на подкрепа към украинското кино и кауза, свързана с мира.
Продуцентите признават, че още при промотирането на първите три новели става ясно, че фестивалите проявяват интерес, но дистрибуторите, кината и стрийминг платформите са по-предпазливи към проекти за война. В този контекст привличането на световно известен актьор като Шон Пен е и стратегически ход за засилване на международното внимание към филма.
Саундтракът на „Войната през погледа на животните“ включва песен на групата Imagine Dragons, която от началото на пълномащабната война открито подкрепя Украйна и участва в благотворителни инициативи в помощ на страната. Част от снимките са реализирани както в САЩ, така и в Украйна, включително в райони близо до реални бойни действия и в зони, свързани с природни резервати и уязвими екосистеми.
По думите на Кохан, при създаването на лентата са спазени всички изисквания за хуманно отношение към животните и по време на снимките никое от тях не е пострадало. Премиерата на филма се планира първо по фестивални линии, след което се търси по-широко международно разпространение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:35 21.11.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #12
10:37 21.11.2025
3 az СВО Победа 80
10:38 21.11.2025
4 Да бе , да !? 😜
Коментиран от #19
10:38 21.11.2025
5 Печели
10:39 21.11.2025
6 Ивелин Михайлов
10:42 21.11.2025
7 Сила
10:42 21.11.2025
8 Исторически парк
Коментиран от #9
10:42 21.11.2025
9 Летописец
До коментар #8 от "Исторически парк":Да , трябва да има и за избитите от украинския режим след Майданския преврат хиляди цивилни , жени и деца ! За обстрела от украинската хунта с турски дронове срещу рускоезични села и квартали , за стотиците хиляди унищожени от Азов и Десен сектор руски книги ...
10:47 21.11.2025
10 Може
10:48 21.11.2025
11 Гледащ
10:55 21.11.2025
12 Слава на великият Путин!!!
До коментар #2 от "Атина Палада":Победителят на НАТОто! Лидерът на свободният свят!
10:58 21.11.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Та и с този са-т.,анис..т.Сан дю Пе нев.
11:02 21.11.2025
14 Ъъъъ не!
11:05 21.11.2025
15 Мокой
Коментиран от #18
11:06 21.11.2025
16 Боруна Лом
11:11 21.11.2025
17 Сократ
11:12 21.11.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "Мокой":Холивуд ПОДМЕНЯ световната история❗
Една актриса направи филм за Югославия,
където вСАШтност нахлуха и избиха стотици,
а ги показаха гИрои❗
Имаха и филм за Виетнам - където избиваха жени и деца на цели села, ама пак ги показваха като гИрои❗
Имат десетки филми с гИрои от Ирак, Афганистан...❗
11:16 21.11.2025
19 БАРС
До коментар #4 от "Да бе , да !? 😜":ТОВА И ИСКАХ ДА НАПИША .ЕТО ГИ ЦЕНИТЕ ШОН ПЕН 6 000 000 ДОЛ ЖАН КЛОД ВАНДАМ 4 000 000,АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ 22 000 000.иил.долара.ДА НЕ ГОВОРИМ ,ЧЕ УКРИТЕ СПЕЦИАЛНО НАДУВАХА СИРЕНИТЕ ЗА ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА за да сё ПЛАЩАТ и БЯГАТ в укритията ТАКА ПРАВЕХА И НА УРСУЛА ФОН ДЕ ЛАЕН.И ВЪОБЩЕ НА ПОСИТИТЕЛИТЕ НА ЕС И АНГЛИЯ БЕЗ РАШКИТЕ да са истрелвали ТОГАВА РАКЕТИ ,ДРОНОВЕ или пък САМОЛЕТИ да са излитали по ТВ предаванията на РАШКИТЕ в 60 мин и време покажет РАШКИТЕ сё смяха на ТИЯ ЗВЕЗДИ как бягат да сё скрият ЗАЩОТО ТОГАВА не е ИМАЛО въздушна атака от страна на рашките.Да ЦЕЛИЯТ ТОЯ цирк сё ПРАВИ чрез ТИЯ АРТИСТИ да сё наслагва умраза по РАШКИТЕ
11:27 21.11.2025
20 Стига бе
11:28 21.11.2025
21 Жоро
11:30 21.11.2025
22 ООрана държава
11:34 21.11.2025
23 хихи и да преписват не умеят вече
11:55 21.11.2025
24 Още ЕДИН
12:14 21.11.2025
25 Антифен
12:22 21.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Реално
13:47 21.11.2025