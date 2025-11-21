Новини
Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна за 1 долар хонорар

21 Ноември, 2025

Филмът „Войната през погледа на жвотните“, в който участва Шон Пен, е антология

Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна за 1 долар хонорар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Шон Пен участва в украинския филм „War Through the Eyes of Animals“ („Войната през погледа на животните“) – антология, която разказва за войната в Украйна през перспективата на животни, засегнати от конфликта. Лентата се състои от седем киноновели, всяка със самостоятелна история – за заек, крава, котка и други животни, а сценарият стъпва върху реални събития, допълнени с художествена интерпретация.

Продуцентът Олег Кохан обяснява, че целта на филма е чрез съчувствие към животните да се привлече вниманието към украинската тема и да се представи пред света как живеят хората във война и за какво се борят. По думите му идеята не е да се предизвиква съжаление, а чрез изкуството да се разкаже историята на страната по начин, който задържа зрителя и му дава повод за размисъл.

Шон Пен се включва в една от новелите, в която играе американски продуцент. Кохан подчертава, че образът му е органично вписан в сюжета, а не е военен персонаж или героизирана фигура. Актьорът поискал да участва срещу символичен хонорар от 1 долар, което според продуцентския екип е жест на подкрепа към украинското кино и кауза, свързана с мира.

Продуцентите признават, че още при промотирането на първите три новели става ясно, че фестивалите проявяват интерес, но дистрибуторите, кината и стрийминг платформите са по-предпазливи към проекти за война. В този контекст привличането на световно известен актьор като Шон Пен е и стратегически ход за засилване на международното внимание към филма.

Саундтракът на „Войната през погледа на животните“ включва песен на групата Imagine Dragons, която от началото на пълномащабната война открито подкрепя Украйна и участва в благотворителни инициативи в помощ на страната. Част от снимките са реализирани както в САЩ, така и в Украйна, включително в райони близо до реални бойни действия и в зони, свързани с природни резервати и уязвими екосистеми.

По думите на Кохан, при създаването на лентата са спазени всички изисквания за хуманно отношение към животните и по време на снимките никое от тях не е пострадало. Премиерата на филма се планира първо по фестивални линии, след което се търси по-широко международно разпространение.


