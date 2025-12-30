След заплахите на Тръмп! Кремъл призова за сдържаност към Техеран

Новини
30 Декември, 2025 14:47

Американски сили нанесоха удари по трите основни ядрени обекта в Иран, след като се присъединиха към 12-дневната военна кампания на Израел срещу Техеран през юни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл призова днес всички страни да се въздържат от ескалация във връзка с Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон би подкрепил още един масиран удар срещу Ислямската република, пише БТА.

На съвместна пресконференция след срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху вчера Тръмп предположи, че е възможно Техеран да работи за възстановяване на оръжейните си програми след американския удар през юни.

Иран отрича да има програма за ядрени оръжия.

„Чета, че те трупат оръжия и други неща и ако го правят, те не използват обектите, които ние унищожихме, но може би други обекти“, каза Тръмп пред репортери.

Москва, която развива по-близки връзки с Техеран от началото на войната в Украйна, призова за деескалация.

„Смятаме, че е необходима въздържаност от каквито и да било стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и преди всичко смятаме, че диалогът с Иран е необходимост“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Русия ще продължи да развива близки връзки с Иран.

Американски сили нанесоха удари по трите основни ядрени обекта в Иран, след като се присъединиха към 12-дневната военна кампания на Израел срещу Техеран през юни. Тръмп тогава каза, че ударите са „заличили“ иранските съоръжения, въпреки че по-късно американски оценки на щетите показаха, че ударите са повредили значително само един от обектите – Фордо.

Русия и Иран тази година подписаха договор за стратегическо партньорство. Западът обвинява Техеран, че предоставя ракети и дронове за руските атаки срещу Украйна. Ислямската република отхвърля тези обвинения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    14 15 Отговор
    Тръмп казва на кремълският плъх: " Думам ти дъще, сещай се снахо"!

    14:51 30.12.2025

  • 2 койдазнай

    10 11 Отговор
    Цяла Азия =, Африка и Океания са за Китай. Ако Тръмп си позволи пак да пипне някого в тези региони, това означава незабавна ядрена война!

    Коментиран от #16

    14:51 30.12.2025

  • 3 Жалка Маскалия!

    8 12 Отговор
    Путин рано сутринта се оплакал на Тръмп, че Зеленски му бил бомбардирал бункера в резиденцията!

    Коментиран от #12

    14:53 30.12.2025

  • 4 повечко недишащи чифутачета

    8 6 Отговор
    и ще има повечко мир

    Коментиран от #6, #11

    14:53 30.12.2025

  • 5 Тръмп каза на Зеленски

    7 3 Отговор
    че засега се въздържа да му даде Томахоук преди да види Путин какво ще направи, като каза, че това в бъдеще ще е възможно!

    14:55 30.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кривоверен алкаш

    7 14 Отговор
    Как не разбра Техеран а и Кремъл че Тел Авив и Вашингтон няма да разрешат Иран да се сдобие с Ядрено оръжие...няма как да стане. и ако са поне малко умни в Кремъл.ще наредят на тяхното прокси ,да спре с обогатяването на уран,...за доброто на всички...

    14:56 30.12.2025

  • 8 Без иранските Шахед

    11 12 Отговор
    Русия е умрела.

    Коментиран от #13

    14:57 30.12.2025

  • 9 Орбан Тъпана

    5 8 Отговор
    Мирът си има Име.

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Затова пак ще удари Иран .

    14:58 30.12.2025

  • 10 Упpaвитeля нa cъeдинeнитe циoниcтки щaти

    2 7 Отговор
    Шeлoмoв нe гo чyвaм. Kaквoтo кaжe шeфът Caтaняxy, e зaкoн!

    14:59 30.12.2025

  • 11 Много си прав

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "повечко недишащи чифутачета":

    Шаломчета

    Менделчета

    Соловъовчета

    Ако спрат да дишат

    Мир ще има .

    15:00 30.12.2025

  • 12 едва ли

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жалка Маскалия!":

    Присто е уведомил.
    Предупреден, значи въоръжен.

    15:03 30.12.2025

  • 13 Мядар

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Без иранските Шахед":

    Затова ударихме складовете за Шахеди и Гербера
    Дронове
    В Донецк.

    И двата склада са във въздуха.

    Къде е Руското ПВО
    Което е свалило всичките 91 Дрона във
    Валдай?

    Хахахахаха

    На Летището в Донецк
    Защо не можаха да ги свалят ?

    Коментиран от #15

    15:09 30.12.2025

  • 14 Хм...

    7 3 Отговор
    Лошото е, че на инфантилния идиот тръмп му остават все по малко опции. Съюзниците му намаляват. ЕсеС вече е бита карта икономически и политически без значение кой какво си мисли, особено в сравнение с Китай, Индия, Русия, изобщо БРИКС и ШОС. Самите сащ бавно и мъчително се свличат към фалит и гражданска война, долара губи позиции, а това в момента е единственото което ги крепи.
    Така че на инфантилния идиoт тръмп му остава само да пали войни с всяка страна притежаваща ресурси и непритежаваща ядрени оръжия при всеки удобен случай, с надеждата да опоска каквото може без да рискува прекалено голям конфликт или челен сблъсък с ядрена държава.

    15:09 30.12.2025

  • 15 Стари руски номера

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Мядар":

    Затова Путин отказа да предостави доказателства за тези свалени 91 дрона!
    С такива лъжи започнаха втората чеченска война!

    15:15 30.12.2025

  • 16 Въййййй тъй ли ве

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Добре шефе, щом си казал, ти си последна инстанция

    15:56 30.12.2025

  • 17 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Необходимо е Русия да предостави ядрено оръжие на Иран, така както САЩ предоставиха на Израел и играта на терористите ще спре, няма да дрънкат за ядрената програма на Техеран и ще поискат преговори а не заплахи.

    16:03 30.12.2025

