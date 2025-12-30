След заплахите на Тръмп! Кремъл призова за сдържаност към Техеран

Кремъл призова днес всички страни да се въздържат от ескалация във връзка с Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон би подкрепил още един масиран удар срещу Ислямската република, пише БТА.
На съвместна пресконференция след срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху вчера Тръмп предположи, че е възможно Техеран да работи за възстановяване на оръжейните си програми след американския удар през юни.
Иран отрича да има програма за ядрени оръжия.
„Чета, че те трупат оръжия и други неща и ако го правят, те не използват обектите, които ние унищожихме, но може би други обекти“, каза Тръмп пред репортери.
Москва, която развива по-близки връзки с Техеран от началото на войната в Украйна, призова за деескалация.
„Смятаме, че е необходима въздържаност от каквито и да било стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и преди всичко смятаме, че диалогът с Иран е необходимост“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Русия ще продължи да развива близки връзки с Иран.
Американски сили нанесоха удари по трите основни ядрени обекта в Иран, след като се присъединиха към 12-дневната военна кампания на Израел срещу Техеран през юни. Тръмп тогава каза, че ударите са „заличили“ иранските съоръжения, въпреки че по-късно американски оценки на щетите показаха, че ударите са повредили значително само един от обектите – Фордо.
Русия и Иран тази година подписаха договор за стратегическо партньорство. Западът обвинява Техеран, че предоставя ракети и дронове за руските атаки срещу Украйна. Ислямската република отхвърля тези обвинения.
