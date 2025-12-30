Новини
Последните думи на Бриджит Бардо били тайно любовно послание

30 Декември, 2025 14:44 1 483 11

  • бриджит бардо-
  • брижит бардо-
  • последни думи-
  • послание-
  • съпруг

Те били отправени към съпруга ѝ Бернар

Последните думи на Бриджит Бардо били тайно любовно послание - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

"Пиу-пиу" били последните думи, които Брижит Бардо прошепнала на съпруга си Бернар в мига преди смъртта си, съобщава АФП, цитирана от БТА.

Агенцията цитира Бруно Жакелин, директор "Връзки с обществеността" на фондация "Брижит Бардо". Жакелин от своя страна се позовава на съпруга на звездата Бернар д'Ормал, който е бил до смъртния ѝ одър.

"Било е 5:55 сутринта. Тя му прошепнала своето малко любовно обръщение - "пиу-пиу". И това било всичко", разказа Жакелин пред новинарския канал BFMTV.

Актрисата от "И Бог създаде жената" почина на 91-годишна възраст в неделя сутринта в прочутата си резиденция "Ла Мадраг" в Сен Тропе. Погребението ѝ ще бъде на 7 януари в гробище край морето в Сен Тропе, като поклонението преди това ще бъде в църквата "Нотр Дам дьо Л'Асомпсион", уточниха от фондацията.

По повод кончината на звездата режисьорът Клод Льолуш също сподели пред BFMTV: "Много добре си спомням как генерал Дьо Гол, когото срещнах един ден, ми каза: "Франция - това съм аз и Брижит Бардо!".

В интервю за BFMTV през май Брижит Бардо заяви, че иска "мир и природа" и да живее "като фермер". През есента тя беше хоспитализирана за операция, чийто характер не беше разкрит.

Говорейки за смъртта, Брижит беше предупредила, че иска да избегне присъствието на "куп задници" на погребението си, припомня АФП.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 5 Отговор
    Било е Ту-туу, ама им се е причуло грешно.

    14:45 30.12.2025

  • 2 Внимание!

    8 2 Отговор
    Хора, отидете в БНБ и искайте да ви обменят левовете в евро по фиксирания курс! Не си давайте левовете в търговски банки срещу хвърчаща бележка! Нищо няма да видите повече от тях!

    Коментиран от #6

    14:46 30.12.2025

  • 3 1488

    4 3 Отговор
    а що не са бау-бау ?

    14:48 30.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най иван

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Внимание!":

    Пръскат, много пръскат :)))

    15:05 30.12.2025

  • 7 Не ви ли е срам

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Да публикувате такива простащини?
    Или ви харесва?

    15:09 30.12.2025

  • 8 Уууу

    1 2 Отговор
    Значи таа не е искала да има деца,ама е искала да си разтваря краката е как така става тогава тази работа то ни така ,ни така,ни иначе.Абе човека си е жалко създание и тва е!

    15:13 30.12.2025

  • 9 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Велика актриса от епохата, когато жените бяха истински жени, а мъжете-мъже. Мир на душата и

    15:17 30.12.2025

  • 10 шири

    5 0 Отговор
    Сбогом госпожо Бриджит,почивайте в мир! Израстнахме с вашите красиви филми!

    15:25 30.12.2025

  • 11 И какво значи това

    1 0 Отговор
    Пиу пиу?
    Като пишеш нещо трябва да си на ясно за всяка дума как и къде я употребяваш! И да я коментираш автентично!

    15:47 30.12.2025