„Цвете от куршуми“ на Оля Ал–Ахмед гастролира из страната, а в София ще се представи на 21 януари

Журналистката, поетеса и преводачка Оля Ал-Ахмед продължава да представя новоизлязлата си стихосбирка „Цвете от куршуми“ всяка сряда, събота и неделя до края на ноември в дома-музей на своята майка – голямата поетеса Ваня Петкова (1944-2009), в пловдивското село Езерово. А софийската премиера се очаква да бъде на 21 януари в Литературен клуб „Перото“.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Междувременно при голям успех преминаха и гастролите на „Цвете от куршуми“ в Народно читалище „Христо Смирненски“ в пловдивското село Бяла Река, както и в НЧ „Христо Ботев 1871“ в село Ябълково, община Димитровград. И на двете места пред публиката бяха представени също юбилейната поетична антология на Ваня Петкова „Аз съм Сириус“, както и издаденият през 2024 г. неин роман „Бог е Любов“, писан между 1977 и 1989 г. И двете книги са възпоменание за бунтарката на българската литература, подготвени от семейството ѝ и издадени от „Книгомания“.

Ваня Петкова присъства ярко и в „Цвете от куршуми“ на дъщеря си Оля, но в необичайно амплоа – с нейни рисунки е илюстрирана стихосбирката. Популяризирайки така слабо известния художествен талант на майка си, дъщерята включва в тази своя поетична книга и своя баща – суданския интелектуалец д-р Нури Садик. Именно на него е специалното посвещение на „Цвете от куршуми“.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Третото поколение на талантливото семейство също е тук – дизайнът, корицата и част от илюстрациите са на Джозеф Ал-Ахмад, син на Оля и внук на Ваня и Нури, надарен актьор, режисьор и художник.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Оля Ал-Ахмед говори за „Цвете от куршуми“ като за „луда книга“, изтъкана от „голата истина“ и писана в продължение на тринадесет години. Авторката казва: „Това не е просто избрана лирика, това е изживяна лирика за тези тринадесет години. Това е животът ми в стихове. Възход и падение, любов и предателство, ритници и подадена ръка, мрак и светлина, обиди и хвалби, обич, приятелство, омраза, изневяра, раздяла - стрелба от упор и.......някъде там, накрая на бойното житейско поле от изстреляните по мен гилзи все пак ще поникне едно алено цвете! Това е „Цвете от куршуми“! В тази абсолютно луда книга всеки от вас ще намери нещо за себе си, убедена съм!“

Защо Оля Ал-Ахмед нарича творението си „лудо“? Ето как самата тя отговаря: „Защото излязох от всички рамки и правила на стандартната лирика, като пишех и тук истината, голата истина, но този път в рими. А да пишеш истината в днешно време е лудост!“

Авторката изразява на своя профил във Фейсбук благодарността си към издателите от „Книгомания“ и в частност „на Илиян Андонов за това, че отново повярва в силата на поезията в тези прозаични времена“. Оля Ал-Ахмед благодари сърдечно и на журналиста Исак Гозес, „който написа предговор в ритъма на аржентинското танго“. Тя благодари и на Наталия Петрова от „Книгомания“, която „отговорно, както винаги, изпълни своята перфектна функция на отговорен редактор“. Благодарностите ѝ са и към нейния син Джозеф Ал-Ахмад, както и към „всички приятели“, оказали ѝ морална и финансова подкрепа за книгата. Авторката изтъква: „Благодаря най-вече на майка ми, поетесата Ваня Петкова, която със сигурност ме гледа от небесата какви ги върша! Тя също участва в нестандартната стихосбирка, но този път като блестящ художник! Благодаря на Бог, че ми дава все още сили да творя!“

Оля Ал-Ахмед обобщава: „Поезията е бохемски жанр, той не е за всеки, а само за онези с широко скроените души и отворено съзнание към голата истина. Може ли някой да ме осъди за истината в рими? Вероятно може, но винаги ще обжалвам отново в рими и така до безкрай!“

