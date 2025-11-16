Стихотворение на Ваня Петкова изписаха на стената в читалището на с. Бяла Река

На 14 ноември в НЧ „Христо Смирненски“ в пловдивското село Бяла Река се проведе истински литературен празник. Бяха представени автобиографичният таен роман на голямата българска поетеса Ваня Петкова - „Бог е Любов“ и най-новата стихосбирка с избрана лирика на дъщеря ѝ, журналистката Оля Ал-Ахмед. Книгите бяха представени по нетрадиционен начин – с трейлър и документалния филма „Ваня Петкова – неудобната поетеса“ и с авторски поетично-музикален рецитал на Оля Ал-Ахмед по нейни стихове от „Цвете от куршуми“. И двете книги са дело на издателство Книгомания.

Кметът на село Бяла Река Димитър Димитров и секретарят на НЧ „Христо Смирненски“ Стефка Радичева посрещната гостенката с изненада - калиграфско изписано на централната стена във фоайето на читалището стихотворението на Ваня Петкова "Бъди"! Сега всеки, който влезе в този дом на духовността ще може да прочете това великолепно стихотворение и да си вземе поука какъв трябва да бъде. „Невероятен жест, наистина!“, сподели Оля Ал-Ахмед.

Литературното събитие откри секретарят на НЧ „Христо Смирненски“ Стефка Радичева, която зачете поздравителен адрес по повод събитието изпратен от Министерството на културата от Мариан Бачев, министър на културата на Република България.

„Ваня Петкова остава в културната ни памет като „бунтарката на българската литература“ - дръзка, неподражаема, свободолюбива, превърнала думите в оръжие срещу лицемерието и бездуховността. Нейният талант и нейната човешка сила надхвърлят граници и епохи.

С творчеството си тя отвори нови хоризонти за поетическото слово и доказа, че истинският творец никога не се побира в рамки. “

Мариан Бачев, министър на културата на РБ.

След встъпителните думи домакините дадоха думи на Оля Ал-Ахмед, която продължи в типичния за нея емоционално – артистичен дух да води вечерта и да представя както романът „Бог е Любов“, така и своята стихосбирка „Цвете от куршуми“. Този път Ваня Петкова бе представена от великолепния документален филм, създаден от Християн Иванов.

С изключително добре подбран музикален съпровод Оля Ал-Ахмед не прочете, а буквално актьорски изигра десет стихотворения от поетичния репертоар.

Хората с интерес гледаха и слушаха всичко разказано и преживяваха заедно с нея всяка дума, след което във фоайето се изви опашка за книги с автограф.

„Благодаря за топлия прием, за публиката, за интереса към нашето семейно творчество - към поезията. До нови творчески срещи!“, се обърна Оля Ал-Ахмед към белореченци.

На събитието присъстваха кметът на село Бяла Река Димитър Димитров, кметът на село Воден Мухамед Абед, приятели и почитатели на поезията.

Продължение

На следващия ден, на 15 ноември, "Къща за приятели Ваня Петкова" в с. Езерово се препълни с гости - почитатели на поезията. Най-голямата група пристигна от село Бодрово, водена по инициатива на Петя Йорданова. В "Творчески дом Сириус" Оля Ал-Ахмед също представи най-новата си стихосбирка "Цвете от куршуми“, на издателство Книгомания.бг с моно-спектакъл от десет подбрани стихотворения от шестте глави на книгата с музикален съпровод. Авторката започна поетичния спектакъл с малко известното стихотворение на Ваня Петкова - "Не се предавай!".

„Това силно като меч стихотворение мои даде криле да преборя трагедиите в живота ми и проблемите и да не се предавам“, сподели пред многобройната публика Оля.

Тя завърши също с култовото стихотворение на майка си, поетесата Ваня Петкова - "Плодородие" с което амазонката на българската поезия призовава "къщата ѝ винаги да е пълна, софрата да е наредена, а чашите да са пълни с вино"!

В творческата вечер се включи и поетесата Милка Пиналска - носител на първата Национална литературна награда за поезия "Ваня Петкова" . Специални гости бяха скулптурът Гроздан Грозев, изработил уникалната бутикова статуетка за първата поетична награда „Ваня Петкова“, както и поетите от Димитровград Демир Демирев, и Тилю Тилев.

"Черешката на тортата" беше специалният гост Маг Теос, който завърши поетичната вечер с магично шоу и страхотни илюзии, защото в крайна сметка животът е една голяма илюзия!

Припомняме, че преди броени дни, за Деня на будителите Съюзът на българските писатели присъди първата Национална литературна награда за поезия „ВАНЯ ПЕТКОВА“.

Първото издание на конкурса за наградата „Ваня Петкова“ вече е факт. Жури от трима водещи писатели, излъчено от УС на СБП, прегледа над 100 номинации, дошли от различни институции.

Първият лауреат е поетесата Милка Пиналска. Тя беше отличена на тържество в музейното пространство „Дом Дора Габе“ (София) – собственост на СБП. Лауреатката получи статуетка, дело на скулптора Гроздан Грозев, грамота, както и парична награда от частен дарител – Стефан Личев. Те бяха връчени от председателя на Съюза на българските писатели Боян Ангелов и от Оля Ал-Ахмед.

„В дните, които са съпътстващи на Деня на народните будители, връчваме за пръв път Националната награда за поезия „Ваня Петкова“. Тази награда беше учредена от УС на СБП, заедно със семейството на Ваня Петкова, в лицето на нейната дъщеря Оля Ал-Ахмед и нейния внук Джоузеф“, каза Боян Ангелов. Той посочи, че творбите са били в различен стил, жанр и възрастов диапазон, но авторитетното жури е постигнало консенсус относно името на носителя на първата награда.

При връчването на статуетката авторът – скулпторът Гроздан Грозев – посочи, че тя е изработена от италиански мрамор и това я прави „доста тежка и уникална, тъй като другите статуетки ще бъдат от бронз“.

За литературното наследство на Ваня Петкова и за творчеството на Милка Пиналска говори поетесата Надя Попова, председател на журито: „Поезията не е надпревара, а самотна игра. Светла да е памет на голямата поетеса Ваня Петкова, която би могла вместо да отлети към Сириус, сега да е сред нас и да честваме нейна кръгла годишнина. Но е по-скоро правило, отколкото изключение, че целунатите от Бога творци живеят по-кратко. Защото животът им е горене, изразходване на огромна душевна и физическа енергия. Но е щастие, че живото ѝ присъствие е опазила и продължава да го прави с неуморна страст дъщеря ѝ Оля Ал-Ахмед, не само наследила биологичните гени, а до голяма степен духовно продължение на талантливата си майка, наричана „Бунтарката на българската поезия“. Милка Пиналска e родена в гр. Първомай, учила е българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Живее в с. Градина, само на 6 км от с. Езерово, където е къщата музей на Ваня Петкова. Милка възприема поезията в живота си за неизбежност и струяща в човека естественост като дишането на земята и вопъл от или към небето“.

В отговор развълнуваната Милка Пиналска сподели: „Наистина е тежка славата. Тежка е и публичността. Аз съм човек, който живее изолирано, не защото така искам, а защото така се е получило. Благодаря на всички културни институти, които застанаха зад моята кандидатура. Благодаря на ръководството на СБП, което създава атмосфера на приемственост между поколенията творци и обединява различни видове творци“.

„Аз съм човек на емоциите и чувствата. При мен разумът е на второ място. Когато Гроздан ми донесе наградата, я взех в ръката си и за малко щях да я изпусна, защото се разплаках. За да ми повлияе един продукт на изкуството, така че да ме разплаче, това говори само по себе си и по-нататък… думите са излишни“, каза журналистката Оля Ал-Ахмед.

Тя беше подготвила и няколко изненади. Прозвуча автентичният глас на Ваня Петкова от издадена в началото на 80-те години плоча с рецитации на нейни стихове. Разкривайки още тайни от архива на майка си, тя показа оригинални страници от записки на Ваня Петкова за нейните срещи с известни писатели, които биха могли да послужат за едно бъдещо издание.

На финала Оля Ал-Ахмед прочете като сценичен монолог и подари за колекцията на „Дом Дора Габе“ оригинален мемоар за срещата на Ваня Петкова и нейния съпруг Нури Садик-Ораби с Дора Габе във Варна. Дарението беше прието от Добрин Финиотис – уредник на музейната експозиция.