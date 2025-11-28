1209 фотографии и 10 столици представят сърцето на Европа

Излезе от печат шестата книга от поредицата „Големи книги“ на Румяна Николова и Николай Генов. След богато илюстрираните издания за Италия, Индия, Испания, Китай и 9 страни от Латинска Америка сега в ръцете на читателите е завладяващ разказ за 10 европейски столици. С 1209 цветни фотографии и любопитни текстове са представени знакови градове на Стария континент, които са изиграли решаваща роля във формирането на европейската цивилизация и разпространението на нейните ценности по света и които продължават да са ключови играчи в неговия днешен ден.

В книгата са описани столиците АТИНА, БРЮКСЕЛ, ВИЕНА, ПАРИЖ, ЛОНДОН, РИМ, МАДРИД, ПРАГА, ЛИСАБОН, БЕРЛИН.

В новата книга ще прочетете как цивилизацията прониква и се развива в Европа, която всъщност не е истински континент, според дефиницията на специалистите. Ще научите как стотици малки и постоянно променящи се владения през вековете се превръщат в силни държави и могъщи империи, които завладяват земи по други континенти, как се раждат нации и съюзи. Изборът на авторите пада върху десет определени столици не случайно. Това са европейски центрове, които оформят лицето и духа на нашия континент, моралните устои на европейската цивилизация. Атина е една от нейните люлки и до днес използваме нейните названия на науките и основните им термини. Тя първа изпробва демокрацията и задава политическите определения. Вечният град Рим е другата люлка, втората „матрица“ на европейския морал и знания, на европейските изкуства. В него е Ватиканът - сърцето на християнството, обединило народите на Стария континент. Градът на светлината и любовта Париж издига девиза „Свобода, братство, равенство“ и задава норми в изкуството. Имперските столици Мадрид, Лисабон, Лондон изпращат смели мъже да разширят границите на познатия свят и да пренесат там европейска култура. С валсова стъпка някогашната столица на многонационална държава, Виена, среща Запада с Изтока на континента и демонстрира, че обединения са възможни. Златна Прага показва дори със самозапалване, че копнежът за свобода и независимост е неизтребим, че може да бъде стъпкан с танкове, но не и унищожен… Берлин оцелява дори разделен от бетонна стена, ала разкрива, че има рани, чиито белези остават - ако не завинаги, поне за дълго. А Брюксел събира първо фламандци и валонци, а после и народите на обединена Европа.

Освен с обема си и тази книга се отличава с качеството на авторските фотографии. И в нея авторите разхождат читателите встрани от познатите туристически маршрути, показват, че колкото и пъти да бродите из един град, винаги остават непосетени места и за следващ път и нещо ново за научаване. Както в другите си книги те търсят и непознати обекти, които определят облика на даден град и неговите жители, разказват за значими личности и важни исторически моменти, откриват куриозни случки и факти, насочват вниманието към интригуващи артефакти в музеите и галериите, които за тях не са прашни пространства, а хранилища на любопитно познание и срещи с красотата.

Не са много източниците, от които ще научите как са попаднали в Британската библиотека прочути документи като Синайския кодекс, Диамантената сутра и Четвероевангелието на нашия цар Иван Александър. Ще посетите мястото, където Вашку да Гама се е молил за успех на експедицията си към Индия. Ще се срещнете със знаменития владетел Хенрих, наричан Мореплавателя, въпреки че никога не е плавал. Ще опознаете задочно големи дарители като Антонис Бенакис и Калуст Гулбенкян, палеонтоложката Мери Анинг, откривателка на динозаврите, великия дилетант Хайнрих Шлиман. Ще се възхитите на скъпоценни праисторически Венери от Вилендорф и… Пазарджишко. Ще узнаете, че поговорката „Направи добро и го хвърли в морето“ не е само българска в разказа за маркиз дьо Помбал, който възстановява Лисабон след гибелното земетресение през 1755 г., когато загинали 90 000 души, а за отплата бил хвърлен в затвора. А историята на французина Луи Вюитон ще ви убеди, че раждането на свръхбогаташ от беден сирак не е само американска приказка. Няма да изреждаме всички велики имена в различните изкуства, за които става дума в книгата – Европа пише едни от най-ценните страници в историята на световната култура. Впрочем в тази книга има информация и за любителите на футбола, те ще научат например къде е гробът на знаменития Еузебио.

ЗА АВТОРИТЕ

Мнозина вече познават Румяна Николова и Николай Генов като автори на 25 книги, които са посветили на скитанията си из най-интересните места на България и света. Те отвеждат читателите по стотици хиляди изминати километри из екзотични места от Индия, Непал, Китай, Монголия, свещени обекти от Юкатан до Хималая, под звездите на Южния кръст, в Амазония, Патагония, Атакама и Сахара, на Великденския остров, Тибет. Двамата са посветили свои книги и на България, част от които са двуезични.

В поредицата „Големи книги“ ще намерите множество описания на световни паметници на културата, паметни събития и исторически личности, повлияли съществено световната история. В тази серия ви очакват пътешествия из пустинята Атакама, ледения свят на Патагония, шеметните водопади на Рорайма и джунглите на Амазонка. Ще видите свещени реликви като двата потира, които претендират, че са оригиналния Свещен Граал. Ще се възхищавате на намерения в едно колумбийско езеро златен Сал на муиска, на невероятните терасирани индиански градове сред облаците, на пищния карнавал в Рио де Жанейро и страстното танго в Буенос Айрес. Ще скитате из снежните върхове на Хималаите и храмовете на Индия и Тибет, сред скалните феномени на Улинюен и китайските градове на бъдещето.

На пръв поглед Европа уж ни е много по-добре позната от този екзотичен свят. Но така ли е наистина? „Голяма книга за 10 столици на Европа“ ще ви убеди, че има още много неща, които могат да се видят и да се научат дори в най-посещаваните първи градове на Стария континент. Макар че това не е традиционен пътеводител, книгата може да е добър помощник на тези, които искат да подготвят пътуване в някоя от десетте европейски столици. Тя обаче е нещо повече – мил спомен и допълнително познание за онези, които са били вече по тези места. А както и другите от серията „Големи“, книгата е предназначена и за хората, които предпочитат да опознават света от удобните домашни фотьойли.

Според Румяна и Николай всеки европейски гражданин трябва да знае какво е дала Европа на света и защо е важно европейската цивилизация да просъществува в днешния глобален свят и в утрешния ден на човечеството. Както пишат авторите, смисълът на това „пътуване“ из европейските столици е познанието, че „обитателите на Стария континент сме едно семейство. Макар че и в него – като във всяко семейство – може да се критикуваме, да се караме, да теглим в различни посоки, но е важно да се обичаме и да сме заедно и в добро, и в зло. Заради общото ни дете – европейската цивилизация.

Художниците Тодор Манолов и Константина Рафаелова-Манолова са сърцето зад визуалната магия на поредицата ГОЛЯМА КНИГА, превръщайки всеки текст в естетическо преживяване. С внимание към детайла и усет към красотата те влагат душа във всяка корица и оформление. Под логото на ТМ Дизайн студио стоят впечатляващи проекти и провокативни решения, които вдъхновяват и привличат. Благодарение на тях книгите оживяват не само със съдържание, но и с неподражаема визия.

