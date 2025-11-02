Новини
Култура »
Младеж написа книга за единствената действаща тесноликейка

Младеж написа книга за единствената действаща тесноликейка

2 Ноември, 2025 10:25 721 3

  • теснолинейка-
  • книга-
  • младеж-
  • кристиан ваклинов

Тя е дело на Кристиан Ваклинов

Младеж написа книга за единствената действаща тесноликейка - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Прочутата в цяла Европа родопска теснолинейка вече има своя книга. Нейният автор е Кристиан Ваклинов – човекът, превърнал спасяването на влакчето в лична мисия. В 364 цветни страници той събира повече от век история, разкази и снимки, посветени на единствената действаща теснолинейна железопътна линия в България – маршрута Септември–Добринище, пише Нова телевизия.

Всеки ден влакът изминава живописното 125-километрово трасе, прекосявайки Родопите, Рила и Пирин. За близо 100 хиляди жители на седем общини това е не просто транспорт, а част от ежедневието им. За автора обаче теснолинейката е кауза, превърнала се в сбъдната мечта.

„И сбъдната мечта, и поставена цел, която е реализирана. Много неща в едно“, споделя Ваклинов.

Книгата проследява строителството на линията, започнало още през 1915 г. – през трудностите, прекъсванията и откриването на отделните участъци. Авторът включва редки архивни снимки, предоставени от потомци на служители и пътници, свързани с железницата.

В отделни глави са описани всички гари по трасето – някои вече закрити, други преименувани през годините. Сред тях е и най-високата гара на Балканите – Аврамово. За всяка спирка има чертежи и схеми, както и историята на нейните промени.

Кристиан Ваклинов представя и развитието на подвижния състав – от първите пътнически вагони до доставката на дизеловите локомотиви, описвайки техния интериор, външен вид и модернизация.

В книгата оживяват и спомените на хората, за които теснолинейката е била единствената връзка със света – средство за достигане до училище, пазар или лекар. Днес повечето пътници са туристи, но влакът продължава да бъде символ на духа и упоритостта на планинците.

„Преди седмици теснолинейката получи поредното международно признание – шесто място в класация за най-красивите есенни пътувания с влак в света“, казва с гордост Ваклинов.

Книгата-енциклопедия ще има премиера на 10 ноември в Пазарджик, след което ще бъде представена и във всички градове по маршрута на родопската теснолинейка.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 илф

    2 0 Отговор
    Боже, боже и заглавието им е грешно !!!

    11:10 02.11.2025

  • 3 кагато бях ученик

    1 0 Отговор
    пожелавам на всеки да пътува с теснолинейката
    голямо преживяване и много красота
    връщаш се в 18 век

    11:36 02.11.2025