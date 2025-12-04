Американският джаз китарист Стив Кропър почина на 85 г.

Американският джаз китарист Стив Кропър почина на 85-годишна възраст, съобщи CBS.

Според новинарската агенция, Пат Мичъл Уорли, президент и главен изпълнителен директор на фондация Soulsville, е потвърдил смъртта на музиканта. Причината за смъртта не е установена.

Кропър е въведен в Залата на славата на рокендрола през 1992 г. като член на Booker T. and the MG's. Освен това списание The Rolling Stones го класира на 39-то място в списъка си със 100-те най-велики китаристи. Кропър печели и награда Грами за песента "(Sittin' on) the Dock of the Bay".

Стив Кропър е роден през 1941 г. в Мисури. Той става известен с песните си "Green Onions", "(Sittin' on) the Dock of the Bay" и "In the Midnight Hour".