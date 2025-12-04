Новини
Култура »
Американският джаз китарист Стив Кропър почина на 85 г.

Американският джаз китарист Стив Кропър почина на 85 г.

4 Декември, 2025 07:32 428 1

  • стив кропър-
  • джаз-
  • китарист-
  • почина

Причината за смъртта не е установена

Американският джаз китарист Стив Кропър почина на 85 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският джаз китарист Стив Кропър почина на 85-годишна възраст, съобщи CBS.

Според новинарската агенция, Пат Мичъл Уорли, президент и главен изпълнителен директор на фондация Soulsville, е потвърдил смъртта на музиканта. Причината за смъртта не е установена.

View this post on Instagram

A post shared by Steve Cropper (@thestevecropper)


Кропър е въведен в Залата на славата на рокендрола през 1992 г. като член на Booker T. and the MG's. Освен това списание The Rolling Stones го класира на 39-то място в списъка си със 100-те най-велики китаристи. Кропър печели и награда Грами за песента "(Sittin' on) the Dock of the Bay".

Стив Кропър е роден през 1941 г. в Мисури. Той става известен с песните си "Green Onions", "(Sittin' on) the Dock of the Bay" и "In the Midnight Hour".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.