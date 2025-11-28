Новини
Почина фронтменът на Les Forbans Алберт "Бебер" Касаби

28 Ноември, 2025 07:54 434 0

Той е издъхнал във вторник, 25 ноември, след продължително боледуване

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният френски певец и вокалист на групата Les Forbans, Алберт Касаби, по-известен с сценичното си име Бебер, почина на 63-годишна възраст, съобщи Le Figarо. Той е издъхнал във вторник, 25 ноември, след продължително боледуване.

Групата, първоначално съставена от приятели от гимназията, е сформирана през 1978 г. Вдъхновени от американския рокендрол, Les Forbans постигнаха успех с песента „Chanté“, издадена през 1982 г. Това беше френска адаптация на песента „Shout! Shout!“ на американския певец Ърни Мареска, издадена 20 години по-рано.

Песента изстреля френската група на върха на класациите, като продаде близо 2 милиона копия. Оттогава тя остава популярна и името на Бебер е неразривно свързано с нея. През 2018 г. Les Forbans отпразнуваха 40-годишнината си с пищна концертна програма.

Самият Бебер, наред със сценичната си кариера, се занимаваше и с изработка на мебели. Живеейки в парижките предградия, той изработва мебели по поръчка в работилницата си. Смъртта на фронтмена на Les Forbans бележи края на една ера във френския популярен рок, добавя Paris Select.


