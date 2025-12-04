Испанската версия на „Кармен“ по Карлос Саура идва за пръв път в София през май 2026 г.

Испанската постановка на „Кармен“ гостува за първи път у нас на 21 и 22 май 2026 г. в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от BGTSC.

По думите им един от големите крайъгълни камъни в съвременния испански танц е майсторска смесица от художествен балет и фламенко. Създадена през 1983 г. като филм в сътрудничество с режисьора Карлос Саура, „Кармен“ по-късно е адаптирана за сцена. Оттогава се превръща в световен символ на испанското културно изкуство.

„Антонио Гадес, вдъхновен от новелата на Проспер Мериме, се стреми да коригира това, което вижда като изкривяване на образа на Кармен: „Не ми харесваше погрешният, стереотипен образ, който тя си беше спечелила само защото беше жена, отдадена на любовта и горда със своите корени“, обяснява Гадес. В неговата версия Кармен се превръща в символ на достойнството и женската еманципация. Балетът лишава характера от оперна изкусност, изобразявайки я вместо това като жена, която се осмелява да избере собствената си съдба“, коментират от BGTSC.

По думите им в представлението участват множество артисти и танцьори, които създават дълбоко и многопластово преживяване, в което историята на Кармен е разгърната: „Чрез минималистична постановка, фламенко на живо и поетични преходи, Гадес и Саура ни оставят един от най-изпълняваните испански балети, вечен културен ориентир и феномен, който продължава да вълнува публиката на всички континенти“.