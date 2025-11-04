Новини
4 Ноември, 2025 14:58 472 2

  • театър-
  • нощ на театрите-
  • народен театър иван вазов-
  • спектакъл

Тази година отбелязваме Нощта на театрите на 15 ноември

Пет спектакъла ще се играят в Народния театър в „Нощта на театрите“ 2025 - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

И тази година Народният театър „Иван Вазов“ ще се включи в „Нощта на театрите“ с поредица от събития – пет спектакъла, обединени от общата тема за като главен герой и като територия на въображението. На 15 ноември зрителите ще се потопят в различни светове – от класически театър през спектакли с визуален мащаб до модерен пърформанс на площада пред театъра.

Кулминацията на вечерта ще бъде в 22:30 с премиерата на „КупиДон“ от Боян Крачолов – режисьорът, който миналата година превърна фасадата на театъра в сцена с „Балът на Капулети“. Сега той подготвя нова изненада на открито – жест към публиката, който вече се превръща в традиция на Народния театър в „Нощта на театрите“. Спектакълът ще бъде със свободен достъп за всички зрители.

Преди това от 19:00 ч. на Голяма сцена зрителите ще видят „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ – философска, дръзка и визуално впечатляваща постановка, отново дело на Боян Крачолов, която обръща познатия свят на Шекспир наопаки. Историята на двамата второстепенни герои от „Хамлет“ се трансформира в размисъл за избора и съдбата.

Празничният ден започва в 11:00 ч. с променадния спектакъл Безкрайните сцени“, който превръща сградата на театъра в декор и повежда зрителите из невидимите ѝ пространства, съживявайки спомена за великите артисти Кръстьо Сарафов, Адриана Будевска и техните съвременници.

В 15:00 на Камерна сцена ще се играе най-новият спектакъл на Бойка Велкова – „Театър“ по романа на Съмърсет Моъм. Постановката разказва историята на британската актриса Джулия Ламбърт, която изгубва представата за истинската себе си в ролите – на сцената и в живота.

А в 19:30 на Сцена „Апостол Карамитев“ ще започне „Последният час на Мерилин Монро“ с Анна Кошко и Деян Донков. След представлението публиката ще може да се срещне и да разговаря с двамата актьори.

През деня театърът ще предложи и специални обиколки зад кулисите, които ще разкрият какво се случва отвъд сцената.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Нито една българска пиеса от изброените по—горе,но от друга страна Събина ни показва нейното интелектуално израстване използвайки модерната българска дума “пърформанс”

    15:22 04.11.2025

  • 2 еми

    2 0 Отговор
    Колко болка и страдание си спестявам като не ходя на театър.😆

    15:35 04.11.2025