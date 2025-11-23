Новини
Култура »
"Made in EU" на Командарев спечели голямата награда на публиката в Испания

"Made in EU" на Командарев спечели голямата награда на публиката в Испания

23 Ноември, 2025 09:48 1 195 10

  • стефан командарев-
  • made in eu-
  • филм-
  • награда-
  • испания-
  • фестивал

Това е пореден успех за новия филм на режисьора Стефан Командарев

"Made in EU" на Командарев спечели голямата награда на публиката в Испания - 1
Снимки: 8pm
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмът “Made in EU” продължава да печели международно признание. След като в неделя взе Наградата на критиката на Кинофестивала в Арас – Франция, в събота станаха ясни резултатите от гласуването на публиката на Международния фестивал в Хихон – Испания. „Made in EU” спечели безапелационно Голямата награда на публика в конкуренция с още 95 филма!

"Made in EU" на Командарев спечели голямата награда на публиката в Испания

„В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си! Честито на всички, с които направихме „Made in EU”!”, сподели Стефан Командарев.

"Made in EU" на Командарев спечели голямата награда на публиката в Испания

Made in EU” e в кината в цялата страна. Филмът разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

„Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Краден филм.Копира легендарният филм ,,Шивачки ,от деветдесетте години.

    09:50 23.11.2025

  • 2 Куртура

    9 2 Отговор
    Международно признание ще е ако някой, в Китай го оцени или в Индонезия, да кажем, а от господарите можеш да получи винаги похвала за измекярщината и оплюване на Родината.

    09:54 23.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    От филма ,,Шивачки,,2007 г започнаха кариерите на Елен Колева,Александра Сърчаджиева и Марковска.

    09:56 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сульо

    7 3 Отговор
    Спечелила е тиквен медал на фестивала на доматите в малкото селце дЕстрамадура. То за други неща не става.

    11:03 23.11.2025

  • 10 Цървул

    4 1 Отговор
    Добър е филма .

    12:03 23.11.2025