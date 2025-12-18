Новини
Цирк дю Солей отново у нас с грандиозно представление

18 Декември, 2025 09:15 677 4

  • цирк дю солей-
  • cirque du soleil -
  • ovo-
  • „арена 8888 софия”-
  • артисти-
  • спектакъл-
  • bg sound stage

70% от билетите за Cirque du Soleil вече са продадени. Прочутата канадска трупа гостува у нас в края на април, а интересът на публиката е огромен Cirque du Soleil ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си представления - OVO - от 30 април до 3 май 2026г

Цирк дю Солей отново у нас с грандиозно представление - 1
Снимки: BG Sound Stage Management
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Cirque du Soleil - световният феномен, който вече десетилетия пренаписва правилата на сценичното изкуство, ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си представления - OVO - от 30 април до 3 май 2026г.

А интересът на българската публика към OVO е изключителен – 70% от билетите вече са продадени, което е категорично доказателство за силата на марката Cirque du Soleil.

Това не е просто спектакъл, а жив, пулсиращ свят, в който акробатика, музика, танц и визуална поезия се сливат в едно незабравимо преживяване. OVO ни потапя в цветната и динамична вселена на насекомите – място, изпълнено с енергия, хумор, нежност и изумителна физическа виртуозност, характерна единствено за Cirque du Soleil.

OVO впечатлява с изключителен артистичен мащаб – над 50 артисти от цял свят, спиращи дъха акробатични номера, оригинална музика на живо и костюми, които превръщат сцената в истински празник за сетивата. Това е спектакъл, който говори без думи, докосва емоциите и събира пред сцената зрители от всички възрасти – от деца до заклети почитатели на високото сценично изкуство.

OVO не просто се гледа – то се преживява. И точно сега публиката има възможност да бъде част от това световно турне и да се докосне до магията, която превърна Cirque du Soleil в глобален културен символ.

Cirque du Soleil е световно признат културен феномен, който вече над четири десетилетия променя представите за цирково и сценично изкуство. Основан в Канада, той съчетава изключителна акробатика, театър, музика на живо и силно визуално въздействие, за да създаде спектакли без животни, но с безгранично въображение и емоция. Cirque du Soleil е символ на иновация, артистична смелост и универсален език, който говори директно на сърцето на публиката по целия свят.

Само с шест представления трупата гостува в София по покана на BG Sound Stage от 30 април до 3 май 2026г, в зала „Арена 8888 София”.

София / България
  • 1 вижда се

    6 0 Отговор
    Ама цирка в НС. е номер -1 в света за вечни времена !!

    09:21 18.12.2025

  • 2 Тъкмо това

    4 0 Отговор
    щях да кажа и аз , просто да излъчват на живо

    09:25 18.12.2025

  • 3 нещем циркове вече писна ни!

    4 0 Отговор
    ние цирк си имаме постоянно и то най-големия за нашата територия играят 240 циркови артисти и забавлявайки народа се гаврят с него много брутално!!!

    09:26 18.12.2025

  • 4 УдоМача

    4 0 Отговор
    Много хубаво, но защо само в гетото??? Не е справедливо за останалата част от страната!

    10:14 18.12.2025