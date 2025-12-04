Русия удължи задочно присъдата на писателя Борис Акунин

Руският писател Борис Акунин, роден Григорий Чхартишвили, получи нова задочна присъда от московски съд, с което общият срок на наказанието му достигна 15 години затвор. Последната присъда, произнесена в началото на декември, добавя още една година лишаване от свобода и шестгодишна забрана за администриране на онлайн страници след евентуално излежаване на наказанието. Според обвинението Акунин е нарушил изискванията към лицата, обявени за „чуждестранни агенти“, като между февруари и август 2025 г. е публикувал най-малко 76 материала в Telegram канала си без задължителното обозначение.

През юли 2025 г. военен съд вече осъди писателя за „оправдаване на тероризма“ и „подпомагане на терористична дейност“, след като той публично заяви, че не вярва в „еволюционни промени“ в Русия. Следственият комитет твърди, че Борис Акунин е призовавал към „насилствена промяна на конституционния ред“, а името му беше включено в регистъра на терористите и екстремистите. Още през януари 2024 г. Министерството на правосъдието го обяви за чуждестранен агент. Обединената присъда в момента включва четири години затвор и 11 години в наказателна колония с максимална сигурност, както и финансови санкции.

Борис Акунин, роден през 1956 г. в Грузия, е сред най-популярните съвременни руски автори. Неговите криминални романи с героя Ераст Фандорин са продадени в над 10 милиона екземпляра, а „Турски гамбит“ – романът, чието действие се развива в България по време на Руско-турската война – остава един от най-известните му. Автор е и на деветтомната историческа поредица „История на руската държава“. През 2000 г. е обявен за писател на годината в Русия.

През 2014 г. Акунин открито се противопостави на анексията на Крим и впоследствие напусна страната. Оттогава живее в Лондон, откъдето продължава да критикува руската външна политика и войната в Украйна. След началото на пълномащабната инвазия на 24 февруари 2022 г. той стана съосновател на инициативата „Истинската Русия“, създадена от руски културни дейци в изгнание с цел подпомагане на украинските бежанци.

В коментар по повод поредната присъда писателят заяви, че не признава легитимността на руския съд и отказва да участва в процесите срещу него, определяйки ги като политически мотивирани.