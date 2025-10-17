Новини
Киев обяви за пропаганда на руския империализъм споменаването на лейтенант Шмит от романа на Илф и Петров "12-те стола"
  Тема: Украйна

Киев обяви за пропаганда на руския империализъм споменаването на лейтенант Шмит от романа на Илф и Петров "12-те стола"

17 Октомври, 2025 05:58

Според закона местните власти вече трябва да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географските имена, свързани с тях.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всяко споменаване на руския морски офицер Пьотр Шмит се счита за пропаганда на „руския империализъм“ в Украйна, става ясно от материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти вече трябва да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани със Шмит.

Пьотр Шмит е капитан от втори ранг, по-късно известен като „лейтенант Шмит“, и един от лидерите на Севастополското въстание на крайцера „Очаков“ срещу царския режим по време на революцията от 1905 г.

Името му е популяризирано с фразата "децата на лейтенант Шмит" от първото съвместно произведение на родените в Одеса съветски писатели Илия Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола", написано през 1927 г. С този израз героят на авторите Остап Бендер нарича бандата измамници, която ръководи.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започва през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. След началото на бойните действия между Русия и Украйна през 2022 г. тази политика се засили значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война, подчертава ТАСС..


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иво Сиромахов

    Истината боли!

    06:28 17.10.2025

  • 2 шаа

    "Според закона местните власти вече трябва да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани със Шмит."

    уж главен редактор, а пише "със Шмит". в кой клас се учеше правилото за с и със?

    06:34 17.10.2025

  • 3 Ксанибa

    Хазарите от куев са и комунисти и фашисти в едно лице - бандеровци млять!

    06:40 17.10.2025

  • 5 стюардеса

    Илия Илф и Евгений Петров е като на руски и български, на украински трябва да се казват Иля Илфенко и Евгений Петровчук.

    06:57 17.10.2025

  • 12 пътник

    В т.н. "съветска литература"се допускаха за печат само книги,в които се хвали комунистическата власт.Да си припомним с каква тъпа пропаганда завършва и "Златният телец".

    07:27 17.10.2025

  • 15 Никой

    Това е от "Златният Телец", не от "Дванайсетте стола", в "Дванайсетте стола" няма "екип" от съмишленици. "Дванайстетте стола" е история за търсенето на митично наследство. Там са само двамата - Остап Бендер и Иполит Матвеевич - не е нещо друго - те са търсачи на скрити в подплатата на един стол диаманти - които - еди - какво там - трябва да се прочете.

    Нече в "Златният Телец" се случват нещата - има мошеници - които - се представят за деца на легендарния тогава - Лейтенант Шмит.

    Но това са доста древни забавни книги. Един млад човек не би се засмял над такова четиво - днешен - съвременен.

    07:50 17.10.2025

  • 17 Ала Бала

    Украйна : Унищожаване на книги, построяване на стени по границата, побоища, арести и убийства на журналисти, забрана на медии изразяващи мнение различно от това власта. Всъщност списъка е доста дълъг и включва "прийоми" от едно уж друго време, а не днес. И това в страна подкрепяна от "демократичния" свят.

    08:07 17.10.2025

  • 18 Българин 🇧🇬

    Илф и Петров са с прекрасни произведения . Който не е , нека ги прочете . Дори в мизерен следреволюционен СССР нещата са много по-ведри от действителността при натовската хунта в Украйна .

    08:11 17.10.2025

  • 22 Гошо

    Изненадан съм, с какви глупости се занимават укрофаши$$$тите.
    Сигурно ще искат да заличат и израза "украинска стэээрва",
    но няма как да се получи - той е популярен в целия свят...

    08:14 17.10.2025

  • 23 Летописец

    Още през 2015 година Украйна забрани 38 книги на руски автори . От тогава хунтата унищожи хиляди тонове . Атлантиците в Украйна повтарят Хитлер : "Украинските власти молят гражданите да им съобщават, ако открият някъде книгите на авторите от списъка, и заявяват, че ако те бъдат заловени при опит да ги внесат в Украйна, книгите ще бъдат унищожавани"(2015) .

    08:17 17.10.2025