Киев обяви за пропаганда на руския империализъм споменаването на лейтенант Шмит от романа на Илф и Петров "12-те стола"

Всяко споменаване на руския морски офицер Пьотр Шмит се счита за пропаганда на „руския империализъм“ в Украйна, става ясно от материали на Украинския институт за национална памет.
Според закона местните власти вече трябва да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани със Шмит.
Пьотр Шмит е капитан от втори ранг, по-късно известен като „лейтенант Шмит“, и един от лидерите на Севастополското въстание на крайцера „Очаков“ срещу царския режим по време на революцията от 1905 г.
Името му е популяризирано с фразата "децата на лейтенант Шмит" от първото съвместно произведение на родените в Одеса съветски писатели Илия Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола", написано през 1927 г. С този израз героят на авторите Остап Бендер нарича бандата измамници, която ръководи.
Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започва през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. След началото на бойните действия между Русия и Украйна през 2022 г. тази политика се засили значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война, подчертава ТАСС..
1 Иво Сиромахов
06:28 17.10.2025
2 шаа
уж главен редактор, а пише "със Шмит". в кой клас се учеше правилото за с и със?
06:34 17.10.2025
3 Ксанибa
06:40 17.10.2025
5 стюардеса
06:57 17.10.2025
12 пътник
07:27 17.10.2025
15 Никой
Нече в "Златният Телец" се случват нещата - има мошеници - които - се представят за деца на легендарния тогава - Лейтенант Шмит.
Но това са доста древни забавни книги. Един млад човек не би се засмял над такова четиво - днешен - съвременен.
07:50 17.10.2025
17 Ала Бала
08:07 17.10.2025
18 Българин 🇧🇬
08:11 17.10.2025
22 Гошо
Сигурно ще искат да заличат и израза "украинска стэээрва",
но няма как да се получи - той е популярен в целия свят...
08:14 17.10.2025
23 Летописец
08:17 17.10.2025