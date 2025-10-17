Всяко споменаване на руския морски офицер Пьотр Шмит се счита за пропаганда на „руския империализъм“ в Украйна, става ясно от материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти вече трябва да „декомунизират“ всички обекти на културното наследство и географски имена, свързани със Шмит.

Пьотр Шмит е капитан от втори ранг, по-късно известен като „лейтенант Шмит“, и един от лидерите на Севастополското въстание на крайцера „Очаков“ срещу царския режим по време на революцията от 1905 г.

Името му е популяризирано с фразата "децата на лейтенант Шмит" от първото съвместно произведение на родените в Одеса съветски писатели Илия Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола", написано през 1927 г. С този израз героят на авторите Остап Бендер нарича бандата измамници, която ръководи.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започва през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. След началото на бойните действия между Русия и Украйна през 2022 г. тази политика се засили значително. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война, подчертава ТАСС..