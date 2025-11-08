Стивън Сегал ще участва в три руско-американски екшън-драми

Три руско-американски филма с участието на американския актьор Стивън Сегал са планирани да започнат снимки през 2026 г., съобщи американския филмов продуцент Стивън Мао, президент на Studio Mao и продуцент на носителя на Оскар филм „Кожа“.

„Следващата година планираме да започнем снимките на три руско-американски филма с участието на легендарния актьор Стивън Сегал. Не мога да кажа много, но това са екшън драми, чието действие се развива в Русия и други страни“, отбеляза Мао.

Един от проектите включва пет сцени, които ще бъдат заснети в различни региони на Русия, включително Алтай. „Очакваме с нетърпение стартирането на този проект. Всички филми ще включват американски и руски филмови екипи – ние наистина се стремим да сближим нашите филмови индустрии“, добави той.

Според продуцента, един от проектите ще има философско съдържание, съчетаващо елементи на екшън филм и „духовна история“. „Мога да споделя, че вече имаме споразумение за международно разпространение на проектите. Те ще бъдат пуснати в Русия, САЩ и няколко други страни“, заключи Мао.