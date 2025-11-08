Новини
Стивън Сегал ще участва в три руско-американски екшън-драми

8 Ноември, 2025 09:59, обновена 8 Ноември, 2025 10:04 594 9

  • стивън сегал-
  • филми-
  • русия-
  • сащ-
  • снимки

Снимките започват през 2026 г.

Стивън Сегал ще участва в три руско-американски екшън-драми - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три руско-американски филма с участието на американския актьор Стивън Сегал са планирани да започнат снимки през 2026 г., съобщи американския филмов продуцент Стивън Мао, президент на Studio Mao и продуцент на носителя на Оскар филм „Кожа“.

„Следващата година планираме да започнем снимките на три руско-американски филма с участието на легендарния актьор Стивън Сегал. Не мога да кажа много, но това са екшън драми, чието действие се развива в Русия и други страни“, отбеляза Мао.

Един от проектите включва пет сцени, които ще бъдат заснети в различни региони на Русия, включително Алтай. „Очакваме с нетърпение стартирането на този проект. Всички филми ще включват американски и руски филмови екипи – ние наистина се стремим да сближим нашите филмови индустрии“, добави той.

Според продуцента, един от проектите ще има философско съдържание, съчетаващо елементи на екшън филм и „духовна история“. „Мога да споделя, че вече имаме споразумение за международно разпространение на проектите. Те ще бъдат пуснати в Русия, САЩ и няколко други страни“, заключи Мао.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дон Дони

    6 3 Отговор
    Тези си снимат заедно филми, на нас ни забраниха даже екскурзиите в Русия!

    Коментиран от #5

    10:19 08.11.2025

  • 3 ТАСС

    4 7 Отговор
    Този русофил и.зна.силва.ч си е заврял главата в г.ь.з.а на путин

    10:19 08.11.2025

  • 4 Гледай

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Само повече памперси да си вземеш! А и картечницата хубаво да я смажеш, че да не почне да ти засича!

    10:22 08.11.2025

  • 5 ахмат сила

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Дони":

    Ало копей недей да пускаш лъжи,без проблем до всяка точка на расията може да емигрираш законно,даже и при кадирката,веднага ставаш Ахмак сила

    10:23 08.11.2025

  • 6 где моча копейки!?

    2 4 Отговор
    този е абсолютно олицетворение на болестта русофилия...

    10:28 08.11.2025

  • 7 Борба за копейки-свърш. доларите

    0 1 Отговор
    Ма той вече е РУСКИ актьор.

    11:09 08.11.2025

  • 8 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Йеее 🤣 Стивън Сегал, между другото е руски гражданин.. Тоест е руски актьор вече, не американски

    11:20 08.11.2025

  • 9 пешо

    0 0 Отговор
    тъпите филми на сегал кой ги гледа

    11:24 08.11.2025