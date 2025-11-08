Стивън Сегал ще участва в три руско-американски екшън-драми

Три руско-американски филма с участието на американския актьор Стивън Сегал са планирани да започнат снимки през 2026 г., съобщи американския филмов продуцент Стивън Мао, президент на Studio Mao и продуцент на носителя на Оскар филм „Кожа“.
„Следващата година планираме да започнем снимките на три руско-американски филма с участието на легендарния актьор Стивън Сегал. Не мога да кажа много, но това са екшън драми, чието действие се развива в Русия и други страни“, отбеляза Мао.
Един от проектите включва пет сцени, които ще бъдат заснети в различни региони на Русия, включително Алтай. „Очакваме с нетърпение стартирането на този проект. Всички филми ще включват американски и руски филмови екипи – ние наистина се стремим да сближим нашите филмови индустрии“, добави той.
Според продуцента, един от проектите ще има философско съдържание, съчетаващо елементи на екшън филм и „духовна история“. „Мога да споделя, че вече имаме споразумение за международно разпространение на проектите. Те ще бъдат пуснати в Русия, САЩ и няколко други страни“, заключи Мао.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дон Дони
Коментиран от #5
10:19 08.11.2025
3 ТАСС
10:19 08.11.2025
4 Гледай
До коментар #1 от "Готов за бой":Само повече памперси да си вземеш! А и картечницата хубаво да я смажеш, че да не почне да ти засича!
10:22 08.11.2025
5 ахмат сила
До коментар #2 от "Дон Дони":Ало копей недей да пускаш лъжи,без проблем до всяка точка на расията може да емигрираш законно,даже и при кадирката,веднага ставаш Ахмак сила
10:23 08.11.2025
6 где моча копейки!?
10:28 08.11.2025
7 Борба за копейки-свърш. доларите
11:09 08.11.2025
8 Баце ЕООД
11:20 08.11.2025
9 пешо
11:24 08.11.2025