Британската актриса Ванеса Редгрейв навършва 89 години

Днес легендарната британска актриса Ванеса Редгрейв празнува своя рожден ден! На 30 януари 2026 г. тя навършва 89 години.

Редгрейв е сред малцината актьори, притежаващи т.нар. „Тройна корона на актьорското майсторство“ – тя е печелила Оскар, Еми и Тони.

Раждането ѝ през 1937 г. е обявено от самия сър Лорънс Оливие по време на представление на „Хамлет“, където той казва на публиката: „Тази вечер се роди една велика актриса“.

През 2022 г. тя официално получи титлата Дама (DBE) за изключителния си принос към драмата.

Ванеса Редгрейв има впечатляваща кариера с над 140 роли в киното и телевизията. Ето нейните най-емблематични превъплъщения, подредени по значение:

Носителка на „Оскар“

„Джулия“ (Julia, 1977) – За ролята на антифашистката активистка Джулия тя печели своята единствена статуетка „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля.

Ключови номинации за „Оскар“

„Морган: Подходящ случай за лечение“ (Morgan!, 1966) – Нейният пробив в киното, който ѝ носи награда за най-добра актриса в Кан и първа номинация за „Оскар“.

– Нейният пробив в киното, който ѝ носи награда за най-добра актриса в Кан и първа номинация за „Оскар“. „Изадора“ (Isadora, 1968) – Превъплъщението ѝ в легендарната танцьорка Изадора Дънкан се счита за едно от най-добрите в кариерата ѝ.

– Превъплъщението ѝ в легендарната танцьорка Изадора Дънкан се счита за едно от най-добрите в кариерата ѝ. „Мери, кралицата на Шотландия“ (Mary, Queen of Scots, 1971) – Силна историческа роля, затвърждаваща статута ѝ на водеща драматична актриса.

– Силна историческа роля, затвърждаваща статута ѝ на водеща драматична актриса. „Бостънците“ (The Bostonians, 1984) – Екранизация по Хенри Джеймс, за която получава поредна номинация.

– Екранизация по Хенри Джеймс, за която получава поредна номинация. „Хауърдс Енд“ (Howards End, 1992) – Елегантна роля в класиката на Джеймс Айвъри.

– Елегантна роля в класиката на Джеймс Айвъри.

Модерни и популярни продукции

„Фотоувеличение“ (Blow-Up, 1966) – Култовият филм на Микеланджело Антониони, който я издига на световната сцена.

– Култовият филм на Микеланджело Антониони, който я издига на световната сцена. „Мисията невъзможна“ (Mission: Impossible, 1996) – Тя изненадва публиката в ролята на Макс – изтънчен търговец на оръжие.

– Тя изненадва публиката в ролята на Макс – изтънчен търговец на оръжие. „Изкупление“ (Atonement, 2007) – Кратко, но разтърсващо участие като възрастната Брайъни Талис.

– Кратко, но разтърсващо участие като възрастната Брайъни Талис. „Писма до Жулиета“ (Letters to Juliet, 2010) – Романтична роля, в която си партнира със своя съпруг Франко Неро .

– Романтична роля, в която си партнира със своя съпруг . „Обадете се на акушерката“ (Call the Midwife, 2012–днес) – Гласът на възрастната Дженифър Уърт, който води разказа в хитовия сериал на BBC One

Освен с ролите си в шедьоври, тя е известна с неуморната си хуманитарна дейност и политическа ангажираност.

Ванеса Редгрейв е омъжена за италианския актьор Франко Неро. Тяхната връзка е една от най-забележителните в Холивуд – те се влюбват на снимачната площадка на филма „Камелот“ през 1966 г., разделят се за десетилетия и накрая се женят официално през 2006 г. Двамата се сдобиват със син - Карло Габриел Неро – сценарист и режисьор.

Първият й брак е с режисьора Тони Ричардсън (1962–1967), от когото има две дъщери -

Джоли Ричардсън – известна актриса („Клъцни/Срежи“) и Наташа Ричардсън – нейната по-голяма дъщеря, която за съжаление почина през 2009 г. след инцидент със ски.

Между двата си брака тя има 15-годишна връзка с актьора Тимъти Далтън (между 1971 и 1986 г.).

Любопитно е, че тя и Франко Неро продължават да работят заедно, като през 2024 г. завършиха снимките на филма „Имението“ (The Estate), режисиран от техния син Карло.