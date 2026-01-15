„Власт“ и „Пари“ – двете думи, които характеризират развитието на света (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Дистанцията на времето задължава“ е името на най-новата книга на проф. Нина Дюлгерова. В нея са събрани статии, публикувани в информационен сайт ФАКТИ и вестник „Труд“ в периода 2019-2025 гг. – период изпълнен с динамика, която по всичко личи през 2026 г. ще се задълбочи още повече.

„Задачата ми беше да систематизирам статиите и да ги групирам в 4 глави, които ще видите в книгата, които съвпадат с тематичните интереси на проф. Дюлгерова. Това са история, геополитика, геоенергетика и общество и политика. Статиите ще ви заинтересуват и ще предизвикат размисли, което е важно и още по-важно, вероятно ще предизвикат емоции“, каза по време на официалното представяне във Централния военен клуб в София доктор Пламен Димитров, редактор на книгата.

Той признава, че лично той не споделям част от тезите изложени в книгата и може би затова проф. Дюлгерова му се е доверила да бъда редактор, защото тя самата се отнася изключително толерантно към други гледни точки, към проблемите, които са засегнати в книгата. „Например по темата за войната на Русия в Украйна, за процесите в нашия ЕС, гледаме по различен начин, но независимо от това как са представени тези теми, аз мисля, че ще бъдат интересни“, заключи доктор Димитров.

„„Дистанцията на времето задължава“. Това всъщност е мисъл на проф. Дюлгерова. Тя е част от тези геополитически етюди, които представлява тази книга, защото те са много кратки, ясни и на достъпен език за неща, които ни вълнуват. „Дистанцията на времето задължава“ не е просто нейно наблюдение за призванието на историка, макар и патосно, а е част от философията за живота на проф. Дюлгерова“, каза по време на представянето проф. Дарина Григорова.

Книгата на проф. Дюлгерова за пазара на фалшивата история е всъщност чистият въздух, който разсейва тази мъгла, с която ни облъчват от доста места. „Книгата е много ценно събрание на нейни исторически етюди“, заключава проф. Григорова.

Посланик Любомир Кючуков направи паралел между проф. Дюлгерова и Доналд Тръмп. „Нефтът – любима тема на проф. Дюлгерова, а напоследък любима тема и на президента Тръмп като политическо действие и другото е Арктика. Тук бих казал, че Доналд Тръмп е с една обиколка назад, тъй като проф. Дюлгерова може би първа в България заговори сериозно по темата Арктика и нейното геополитическо значение. Тръмп сега я преоткрива през призмата Гренландия“, допълни Кючуков.

В тази книга той вижда много сериозен, дълбок и отговорен подход към политиката и геополитиката и то през призмата на историята, но историята като проекция върху събитията на настоящето. „И това за мен е едно от най-важните неща. Изводът е: четете Нина Дюлгерова. Тя вдъхновява. Тя Ядосва. Но във всеки случай кара да мислиш“, заключи посланик Кючуков.

„Моят принцип е такъв – чета нещо, слушам нещо, яхвам метлата, защото ме ядосват с някои неща, и съответно сядам и, честно казано, за около три часа го написвам. На следващата сутрин го преглеждам. В крайна сметка излиза нещо, което е не само свързано с определена конюнктура, но същевременно е свързано и с някаква тенденция, която в контекста на алтернативите няма как да бъде елиминирана, защото това дава възможност да разбираме нещата“, каза проф. Нина Дюлгерова пред събралите се гости на представянето на книгата ѝ.

Историята зависи от това доколко и как всеки един от нас минава през семейната памет, през идентичността, през традициите и през това, което всеки един от нас прави, за да доказваме непрекъснато и да усвояваме тезата "Ние сме българи", а България е велика с велика история. „Аз съм склонна да мисля, че е и с бъдеще“, каза проф. Дюлгерова.

„За мен лично, като типичен историк ще кажа, че всяко ново нещо е добре забравено старо. То се прави от нови фигури, от нови хора, но ключовите две думички, които винаги характеризират развитието на света, това са власт и пари. А властта и парите минават през призмата на историческия поглед.

„Пожелавам от сърце всеки да се занимава с това, което аз казвам, "Когато работата ти е хоби, нямаш нито един работен ден." Аз съм щастлив човек. Мисля, че за всеки един от нас работата ни е хоби и се чувстваме прекрасно. Благодаря ви, че сте тук“, каза в заключение проф. Дюлгерова.