Пътешествие в сърцето на Поднебесната империя

Издателство Книгомания представя книгата „Китайската цивилизация“, базираща се върху най-новите археологически, исторически, геополитически, етнографски, културологични, лингвистични изследвания за Поднебесната, както китайците наричат своята държава.

Снимка: Книгомания

В осемнайсетте глави на настоящото издание именитият преподавател по китайски език и култура д-р Яна Шишкова, заедно с девет консултанти и двама редактори – авторитетни български китаисти, създава цялостна панорама на всяко отделно парче от пъзела Китай, така че читателят да разбере в дълбочина тази цивилизация, която достига за пореден път челни места в световната политика, икономика и търговия. С интересния си стил на повествование и изобилните карета, изпълнени с митове, стихове, любопитни подробности за събития и личности, с богатите си илюстрации, цветни диаграми, схеми и тематични карти изданието е подходящо както за почитателите на Югоизточна Азия, така и за читателите, които за пръв път се докосват до тази страна.

Във времената на постоянен поток от разнородна дигитална информация е изключително важно съвременният човек да може да се опре на стабилни познания за главните участници в новия мултиполярен свят, където Китай несъмнено заема едно от главните места.

Снимка: Книгомания

Настоящото издание представя необходимата база и дава отговори на въпроси като:

Как географията определя мисленето на китайския народ? Може ли териториалните претенции на част от околните страни да предизвикат голяма регионална или световна война? Кои са малцинствата на Китай с техните особености? От пъстрата панорама на природните красоти и забележителностите, включени в списъка за световно и културно наследство на ЮНЕСКО, ще разберем кои места се намират близо едно до друго, така че да планираме по-добре своите пътешествия из страната и защо ще се нуждаем от дебели якета до бански костюми, ако се окажем в различните региони на осемте климатични зони в един и същи месец. Кои са четирите стъпала на релефа и с какъв мит са ги запомняли в древността? Как китайските пустини в последните десетилетия се превръщат в цветущи гори и нови земеделски земи? Защо е истинско чудо, че пандите са оцелели като вид?

Снимка: Книгомания

Главите, посветени на китайската древност, ще ни вдигнат завесата не само за най-новите находки от неолита насам, но и за това по какъв начин се преплита митологията с историята и кои са главните културни герои. Как изглежда там всемирният Потоп и кой създава повторно хората? Какво представляват трите основни култа от неолита и кои от тях градят тъканта на китайската култура и до днес? Как философските школи и течения оформят политическата мисъл и държавното управление и до днес? Защо Конфуций е безспорно най-влиятелният философ на всички времена и народи?

Как се развива китайската стратегическа мисъл, така че трактати като „Изкуството на войната“ на Сундзъ и легистката визия за централизираната държава и армия да доведат до обединяването на всички китайски княжества и царства в единна империя. Защо първият китайски император Циншъ хуанди строи велика гробница, пазена от Теракотената армия, докато чака даоистките магове да го снабдят с еликсира на безсмъртието? Какво се случва, ако сляпо следваш постулатите на дадено философско учение и се опиташ да управляваш според каноничните книги огромна империя, без да отчиташ реалните нужди на хората?

От началото на имперския период, обхващащ династиите Цин (221-206 г. пр.н.е.) и Хан (206 г. пр.н.е.-220 г.) ще разберем как Китай се превръща в първата цивилизация, която отхвърля феодализма в полза на развитието на административен апарат, до който имат достъп само най-добре подготвените. Как държавните изпити създават новия управленски елит, базиран на меритокрация и лични способности, а не на „синя“ кръв? Защо Поднебесната не се разпада отново на десетки княжества и царства и как този елит започва да говори на един общ език? Как Пътят на коприната се подсигурява в хитроумна дипломация и неочаквани битки и как потокът от стоки и идеи променя китайската империя завинаги? Защо будизмът първо се появява при северните народи, които завладяват земите до р. Яндзъ и им служи за самоидентификация и разграничаване от китайската политическа мисъл?

Златните векове на историята се бележат от блясъка на династиите Тан (618-907) и Сун (960-1279), дали на света образци на най-изтънчена поезия, живопис, калиграфия, времена на най-голяма откритост към чуждите влияния и превръщане на будизма в главна религия на Китай. От тях ще научим как изгрява звездата на единствената жена император в китайската история У Дзътиен. Кой е китайският „Шерлок Холмс“, нашумял с изключителните си разследвания през средните векове? Какво включва „Кодексът на династия Тан“ като закони и разпоредби и дали „китайската капка“ е най-страшното китайско наказание? Коя е най-изумителната любовна история и как трагичният ѝ край довежда до гражданска война и разруха на страната? Защо през династия Южна Сун (1127-1279) китайците се оказват напълно отрязани от северните търговски пътища и развиват силен морски флот с нови пазари? Как откриват барута и защо най-напредналите технологии и оръжия така и не успяват да им осигурят връщане на Севера, а попадат в ръцете на монголите?

Новите времена се предхождат от века на монголското владичество и тяхната династия Юен (1271-1368) и включват последната китайска династия Мин (1368-1644) и манджурската династия Цин (1644-1911). От тези глави ще научим защо в Монголската империя китайците са третирани като най-нисшето напълно безправно четвърто съсловие. Как дестилираният алкохол „разгражда“ отвътре монголските елити? Дали бубонната чума е започнала от Китай или това са инсинуации на недоброжелатели? Ще разберем как един необразован селянин и странстващ монах създава „светлата“ династия Мин. Защо неговият син – великият император Йунлъ, пренесъл столицата в Пекин и изградил архитектурни чудеса като Забранения град и Храма на Небето, създава най-голямата флотилия и изпраща адмирал Джън Хъ в седем морски пътешествия чак до Африка? Каква е дейността на християнските мисионери в Китай? Коя е фаталната жена, довела до най-голямото предателство генерал У Сангуей, за да отвори портите на крепостта Шанхайгуан пред манджурските пълчища?

Ще научим още как династия Цин се „покитайчва“, а манджурите за три века губят своя език, писменост и култура. По какъв начин англичаните и обединените западни войски докарват загуба на Поднебесната в Опиумните войни и цял „Век на униженията“ за китайския народ? Как вдовстващата императрица Цъси – фактически владетел на Китай за почти петдесет години до смъртта си през 1908 г., вместо да създаде силен флот, използва парите за създаването на новия Летен дворец Ихъ-юен на фона на множество бунтове и най-кървавата гражданска война в човешката история – Тайпинското въстание?

Историческата част завършва с най-новите времена и проследява събитията след Синхайската революция от 1911 г. и установяването на Република Китай, през японското нашествие и Втората световна война, гражданската война между партия Гуоминдан и комунистите, завършила с победата на Мао Дзъдун и бягството на над 2 млн. души на о-в Тайван. Ще научим как Председателят Мао създава нов Китай. Кои са основните му политики и какви са резултатите от тях? Как следващите поколения управници тълкуват марксизъм-ленинизма и защо „социализмът с китайска специфика“ на Дън Сяопин създаде общество с пазарни принципи в икономиката и търговията, но със здрав политически и идеологически контрол на базата на легизма и конфуцианството? Защо Си Дзинпин прекъсна традицията на двата мандата и се превърна в „основен“ лидер на ККП? Какво представлява неговото „хармонично общество“ и накъде се движи Китай през ХХI век?

В петте културологични глави на „Китайската цивилизация“ се представят езикът (произход, развитие, установяване на общоразпространен държавен език, изкуството на калиграфията и китайските печати); науката (нумерология и основни символи, китайските календари, четирите велики изобретения и традиционната китайска медицина); архитектурата и парковото изкуство; народните вярвания, традиции и обичаи (Трите свята и техните обитатели, главни обреди, празничен календар); обичаите при хранене, културата на чая и виното.

След вникването в тази пъстра културно-етнографска панорама ще разберем как да общуваме с китайски приятели чрез цифрови комбинации. Кои са благоприятните и неблагополучните числа? Какво да подаряваме и кои са подаръците табу? Кои са главните празници? Какво се случва с душата в будистките адове? Защо брачният договор е ненарушим дори при смъртта на един от партньорите още преди сватбата? До какво доведе политиката за едно дете в семейството и как Култът към предците заема централно място в религиозните вярвания на Китай? Как да се държим на маса и какво да не правим, за да създадем добро впечатление? Откъде е най-ценният чай и как да се научим да правим чаена церемония? Кои са най-популярните игри с надпиване, как и какво пие китайският народ?

Снимка: Книгомания

За автора на книгата:

Фундаменталният труд „Китайската цивилизация“ е плод на 30-годишните изследвания в областта на китайската култура, история и език на д-р Яна Шишкова, китаист, преподавател и преводач, обогатени с експертизата, консултациите и редакциите на изтъкнати китаисти като проф. Бора Беливанова, доц. д-р Искра Мандова, доц. д-р Антония Цанкова, Иво Димитров, Нели Нанова, Тодор Радев, д-р Христина Теодосиева, Цън Цон, Аксиния Колева. Главен редактор на книгата е Лъчезара Пръвчева. Тази книга е първият опит в българската китаистика за представяне на всички основни направления, които да представят панорама на същината на китайската цивилизация, светоусещане, политическа мисъл и място в световните процеси.

Д-р Яна Шишкова е дългогодишен преподавател по китайски език и култура, преводач, научен редактор и автор на блога "Всичко за Китай" и фейсбук групата "Любители на Китай", член на управителния съвет на Световната конфуцианска организация и заместник-председател на Асоциацията на китаистите на България. Четирикратен носител на наградата "Най-добър учител по китайски език на България" за постиженията на нейните ученици, които стават 2-ри и 3-ти в света и в Европа на най-престижното световно състезание "Китайски езиков мост за гимназисти". Носител на "Награда за особен принос към приятелството между България и Китай" (2004 г.), "Будител на община Слатина" (2021 г.) и др. Преводач на романа "Младост" на Цин Уъндзюн, на пътеводителите "Китай" и "Египет" на National Geographic и др.

За кого е книгата ?

„Китайската цивилизация“ е за всеки, който е любопитен да вникне в югоизточния начин на мислене, доколкото китайската цивилизация се явява зонообразуваща култура за страни като Виетнам, Корея, Япония и др. Тя е наръчник както на професионалния китаист, така и на студента и ученика, който тепърва започва да се запознава с Китай. Полезна е на любителите и на онези, които за пръв път се докосва до Изтока, тъй като е предадена на ясен и интересен език, чрез многобройни примери от действителността и връзка с нашите реалии. На увлекателните страници китайският народ оживява и става близък до читателя със своите вълнения и тревоги, провали и победи, жизнени уроци, изключително интересни традиции, вярвания и обичаи. Придобитото познание от тази книга дава ресурс за нови подходи и решения, така че европоцентричното ни образование да се допълни, доразвие и обогати с китайската култура и мъдрост.