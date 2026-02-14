„С грим под душа“- първата книга на Любов-Милени превежда човешката болка в нежност

Книгата „С грим под душа“ вече е факт - дълбоко лична и изключително човешка история, с която Любов-Милени прави своя първи литературен жест към читателите. Това е книга, която не разчита на ефект, а на смисъл и тихо разбиране.

Любов-Милени е жена, която носи времето си с достойнство и усмивка и в прекрасните си 53 години се движи с очарователно присъствие. Любов е майка на три деца и горда баба, доктор, медицински специалист, с три магистратури в различни области и още допълнителни специализации. Има дългогодишна практика като специалист по акупунктура, психосоматика и енергийни практики - работа, в която знанието и човечността вървят ръка за ръка. В биографията ѝ присъства и силен спортен акцент: Любов е шампион на България по карате за 1991 г.

„С грим под душа“ е автобиографична книга, родена от реални преживявания и осъзнавания. Самата авторка споделя, че това не е наръчник, не е мотивационен манифест и не предлага готови фрази за по-добър живот. Вместо това книгата говори честно: за любовта и загубата, за майчинството и изборите, за умората, самотата и нуждата от близост. Историята оставя след себе си посланието:

„Не си сам. Преживяното ти има смисъл. Има път напред.“

„С грим под душа“ започва с темата за името като избор и носител на съдба. Още в първите страници авторката разказва кога и защо се превръща в Любов-Милени и текстът постепенно разгръща дълбоко лични истории, в които всеки може да се припознае и да погледне преживяното от нов ъгъл.

Книгата засяга самотата като пандемия на съвременното общество, говори за доброто като вътрешен избор и за емпатията като ценност. Доброто не е социален жест или поза, а осъзнат начин да се изразиш. Понякога то означава да кажеш „не“, да поставиш граница и да бъдеш честен- първо със себе си, после и с другите.

Като автор с интуитивен и терапевтичен поглед към човешките истории, Любов-Милени не застава в ролята на учител или гуру. Част от професионалния ѝ път преминава в холистичен център „Ламонита“, където работи повече от десет години. Там срещите с хората започват не с диагноза, а с осъзнаване. Именно в този опит се оформя философията ѝ, че на съвременния човек често не му липсват знания, а топлина, нежност и усещане, че животът може да бъде красив, дори когато боли.

Самата Любов споделя, че „С грим под душа“ е само началото на живот, който ще продължи и извън страниците - чрез срещи, разговори и събития, както на живо, така и онлайн, с хора, които споделят същата мисия: повече нежност към себе си, повече дълбочина в общуването и повече човечност в един все по-шумен свят.