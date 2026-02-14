Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„С грим под душа"- първата книга на Любов-Милени превежда човешката болка в нежност

„С грим под душа“- първата книга на Любов-Милени превежда човешката болка в нежност

14 Февруари, 2026

Книга срещу самотата на нашето време

„С грим под душа“- първата книга на Любов-Милени превежда човешката болка в нежност - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Книгата „С грим под душа“ вече е факт - дълбоко лична и изключително човешка история, с която Любов-Милени прави своя първи литературен жест към читателите. Това е книга, която не разчита на ефект, а на смисъл и тихо разбиране.

Любов-Милени е жена, която носи времето си с достойнство и усмивка и в прекрасните си 53 години се движи с очарователно присъствие. Любов е майка на три деца и горда баба, доктор, медицински специалист, с три магистратури в различни области и още допълнителни специализации. Има дългогодишна практика като специалист по акупунктура, психосоматика и енергийни практики - работа, в която знанието и човечността вървят ръка за ръка. В биографията ѝ присъства и силен спортен акцент: Любов е шампион на България по карате за 1991 г.

„С грим под душа“- първата книга на Любов-Милени превежда човешката болка в нежност

„С грим под душа“ е автобиографична книга, родена от реални преживявания и осъзнавания. Самата авторка споделя, че това не е наръчник, не е мотивационен манифест и не предлага готови фрази за по-добър живот. Вместо това книгата говори честно: за любовта и загубата, за майчинството и изборите, за умората, самотата и нуждата от близост. Историята оставя след себе си посланието:
„Не си сам. Преживяното ти има смисъл. Има път напред.“

„С грим под душа“ започва с темата за името като избор и носител на съдба. Още в първите страници авторката разказва кога и защо се превръща в Любов-Милени и текстът постепенно разгръща дълбоко лични истории, в които всеки може да се припознае и да погледне преживяното от нов ъгъл.

Книгата засяга самотата като пандемия на съвременното общество, говори за доброто като вътрешен избор и за емпатията като ценност. Доброто не е социален жест или поза, а осъзнат начин да се изразиш. Понякога то означава да кажеш „не“, да поставиш граница и да бъдеш честен- първо със себе си, после и с другите.

Като автор с интуитивен и терапевтичен поглед към човешките истории, Любов-Милени не застава в ролята на учител или гуру. Част от професионалния ѝ път преминава в холистичен център „Ламонита“, където работи повече от десет години. Там срещите с хората започват не с диагноза, а с осъзнаване. Именно в този опит се оформя философията ѝ, че на съвременния човек често не му липсват знания, а топлина, нежност и усещане, че животът може да бъде красив, дори когато боли.

Самата Любов споделя, че „С грим под душа“ е само началото на живот, който ще продължи и извън страниците - чрез срещи, разговори и събития, както на живо, така и онлайн, с хора, които споделят същата мисия: повече нежност към себе си, повече дълбочина в общуването и повече човечност в един все по-шумен свят.


  • 1 С грим под

    3 1 Отговор
    котето

    първата книга на кака Любов
    за наивни читатели

    10:36 14.02.2026

  • 2 Сандо

    2 0 Отговор
    Какво им става на тия нови хора?Не могат ли поне един нормален псевдоним да си измислят?Да вземат да се поучат от историята на българската литература как са се наричали нашите литератори.А иначе претенциите им са огромни и всички се мислят за новите класици.

    11:02 14.02.2026