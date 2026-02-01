Новини
Българската художничка Моника Димитрова влезе в Книгата на рекордите „Гинес"

1 Февруари, 2026 21:29, обновена 1 Февруари, 2026 20:34 486 0

Световният рекорд е за най-голям брой националности, участвали едновременно в сесия по рисуване, като в постижението се включват артисти от над 50 държави

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската художничка Моника Димитрова вписа името си в Книгата на рекордите „Гинес" по време на второто издание на Global Canvas Art Festival в Дубай – едно от най-мащабните международни арт събития на съвремието, предаде NOVA.

Световният рекорд, обявен официално на 16 януари, е за най-голям брой националности, участвали едновременно в сесия по рисуване, като в постижението се включват артисти от над 50 държави. Сред тях именно творбата на Моника Димитрова беше отличена от международното жури с първо място, заради силното ѝ художествено въздействие, емоционалното излъчване и присъствието на авторката.

В своята картина пловдивската художничка използва ярки, наситени цветове и мощна символика. Изображението на семейство бикове върху червен фон носи послание за вътрешната сила, връзката и устойчивостта, които се събуждат, когато човек най-много се нуждае от тях.

След това международно признание Моника Димитрова ще представи своята следваща изложба в престижния Art Club Diplomat – специално пространство за изкуство и културни събития в сърцето на София. Изложбата ще даде възможност на българската публика да се докосне отблизо до творчеството на артист с вече световен отпечатък.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
