Навършват се 90 години от рождението на проф. Юлиан Вучков

На 31 януари тази година се навършват 90 години от рождението на популярния телевизионен водещ, литературен и театрален критик проф. Юлиан Вучков.

Той е роден на 31 януари 1936 г. в град Варна. Завършва гимназия в Хасково и театрознание във ВИТИЗ през 1958 г. Защитава докторска дисертация в Института за литература при Българската академия на науките на тема „Българската драматургия (1878 – 1944)“. Завежда кабинет по режисура в Творческия дом на актьора през 1959 – 1969, а от 1969 до 1990 е главен редактор на списание „Театър“.

Работи дълги години в Канал 1 (в предаването „Всяка неделя“), 7 дни ТВ, където създава рубриката „Храна за душата“ – предаване, посветено на проблемите и философията на човешкото съществуване. Първото си предаване „Ум робува, ум царува“ води по Канал 2001 в продължение на три години. По-късно води предаването „Размисли и страсти“ по телевизия СКАТ. До февруари 2009 г. Вучков е водещ на предаването „Времена и нрави“ по телевизия ТВ2.

В края на февруари 2009 г., Юлиян Вучков е отстранен от телевизия ТВ2, както и неговото предаване „Времена и нрави“ е свалено от ефир. Впоследствие е преместено в телевизия ББТ, където се излъчва за 4 месеца, а впоследствие напуска канала.

През март 2014 г. предаването му „Времена и нрави“ е преместено в телевизия Евроком. Проф. Вучков е автор е на около 150 публикации в печата и на повече от 20 книги в областта на художествената култура и етиката. Има приблизително 150 участия в телевизионни предавания и 50 участия в Българското национално радио.

През май 2006 г. Юлиан Вучков получава награда за цялостно творчество от Съюза на българските писатели, а година по-късно е удостоен с високата награда за цялостно творчество "Златната муза"; специално отличени биват трудовете му "Кратка история на световната драматургия" и "Теория на художествената култура".