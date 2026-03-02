Новини
Култура »
Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война

2 Март, 2026 20:35 1 612 25

  • проф. петър стоянович -
  • руско-турската война-
  • книгата-
  • „пропуснатите възможности“ -
  • иззет-фуад паша

Другата гледна точка: Проф. Петър Стоянович представя изповедта на един турски паша за войната от 1877-1878 г.

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война - 1
Снимка: КНИГОМАНИЯ
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Проф. Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за войната от 1877-1878 г.

Имаме удоволствието да Ви представим едно изключително книжно издание, което предлага нов, неочакван прочит на събитията от Руско-турската война (1877–1878). Книгата „Пропуснатите възможности“ от Иззет-Фуад паша излиза под научната редакция, предговор и подробни бележки на проф. дин Петър Стоянович.

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война
Снимка: КНИГОМАНИЯ

Защо тази книга е важна днес?

В историята на конфликтите рядко имаме шанса да погледнем през визьора на противника с такава откровеност. Иззет-Фуад паша не е просто хроникьор, а пряк участник в събитията, млад кавалерист, който по-късно достига до най-високите ешелони на османската дипломация и армия. Неговият текст е смела, на места безпощадна критика към „самозабравилата се генералска върхушка“ на Империята и анализ на стратегическите грешки, довели до поражението на османците.

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война
Снимка: КНИГОМАНИЯ

Философията на войната: Между Молтке и Мопасан

В своя предговор към книгата Иззет-Фуад паша разсъждава върху вечната природа на човешкия раздор. Той споделя провокативната теза, че колкото по-цивилизован става човешкият род, толкова по-рафинирани средства за саморазрушение открива. Цитирайки фелдмаршал Молтке, авторът разглежда войната като своеобразна „хигиена на народите“, без която обществата биха отпаднали духом.

„Хората се бият едни с други и ще се бият още дълго време...“, пише пашата през 1899 г. „И ще се бие по-добре този, който е най-добре подготвен. Трябва добре да знаем това, което се е правило, и това, което би трябвало да се направи във войната с нашия предишен противник.“

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война
Снимка: КНИГОМАНИЯ

Армията срещу „хората с пушки“

Книгата отделя специално внимание на разликата между храбростта на обикновения войник и капацитета на командването. Въпреки че се прекланя пред защитника на Плевен – Осман паша, Иззет-Фуад паша подчертава, че дори най-добрите войници са просто „въоръжени хора“, ако техните началници нямат стратегическо образование и „точност в окомера“. Неговата критика е насочена към старите паши, смятани за „гении“, чиято некомпетентност пропилява шансовете на Турция в конфликта.

Ролята на проф. Петър Стоянович

Благодарение на прецизната работа на проф. Петър Стоянович, съвременният български читател получава не просто превод, а мащабен исторически контекст. Бележките и научната редакция помагат да разберем сложните политически пластове – от влиянието на френските и германските военни школи до личната съдба на Иззет-Фуад паша, който завършва кариерата си като дипломат в Мадрид и заместник-министър на външните работи.

„Пропуснатите възможности“ е задължително четиво за всеки, който иска да разбере Руско-турската война в нейната цялост – отвъд митовете и през призмата на обективната военна логика.

За автора

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война
Снимка: КНИГОМАНИЯ

Кечеджизааде Иззет-Фуад паша (1860–1925) е роден, израства и учи в Цариград. Веднага след като завършва Военната академия, е командирован във Франция на генералщабни курсове: това са последните години, в които Османската армия все още се намира под влияние на френските правилници, които Фон дер Голц скоро ще замени с германски.

След завръщането си от чужбина служи във Военното министерство, но участва и в Сръбско-турската война (сраженията край Митровица в Косово).

През последвалата Руско-турска война (1877–1878) служи като младши офицер в кавалерията. След войната е назначен за адютант на султана и се ползва

с доверието на падишаха. Въпреки че е посланик в Мадрид (1900–1909), работи активно за избирането на реформатора Авлоняли Ферид паша за велик везир. Като част от модернизацията на страната Иззет-Фуад схваща и строителството на железопътната линия „Хеджаз“, в което участва. Младотурското правителство го уволнява от дивизионно командване в кавалерията като част от общото армейско преструктуриране и го превръща в свой неприятел. В края на Първата световна война – между примирието в Мудрос и мира в Севър, Мехмед VI и Дамат Ферид паша се ползват от уменията му, като го назначават

за заместник-министър на външните работи, по-късно и за член на Сената. Разпознавайки в него противник на своите идеи, националните сили около Ататюрк се противопоставят на участието му в мирната делегация, определена да замине за Париж, което е прието от султана. Засегнат от своето отстраняване, Иззет подава оставка от поста.

Освен на „Пропуснатите възможности“ той е автор и на „За османско-руската кампания от 1293 г.“, както и на мемоари.

Другата гледна точка: Проф.Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за руско-турската война
Снимка: КНИГОМАНИЯ


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Козяк мрази 3-ти март

    19 5 Отговор
    Утре е 3ти март! Козяшкия троляк отсега си подготвя храчките да плюе. Много работа му се събра напоследък, жален. А пък хич не му плащат, оня ден го гледам рови в кофата. Викам, бе козяшкия, ти се скъсваш да пишеш простотии, пък в кофата ровиш. Той вика, мани мани, пари не дават, цял ден пиша, време за втора работа нямам. И аз го питам, ми що не напуснеш бе козяшки, заслужава ли си? Па то ми вика, ам ко да правя, аз освен да храча друго не мога, кът нИнджев, мДайнов, Тагаренко и останалата пасмина, ние не сме свикнали да работим

    20:39 02.03.2026

  • 2 Българин

    22 10 Отговор
    България трябва да направи първата крачка за сближаване с братска Русия, като изгони представителите на сионисткият режим от коалицията епщайн.

    20:40 02.03.2026

  • 3 от тоя соросоид

    17 5 Отговор
    само нещо повръщано може да е

    20:40 02.03.2026

  • 4 Българин

    10 4 Отговор
    Кръволоците от коалицията епщайн вече убиха над сто деца в Иран. Това е свещена война! Вечна слава на мъченикът Аятолах Хаменей!

    20:44 02.03.2026

  • 5 Знам

    11 15 Отговор
    Трети март благодарение на Русия ,има две територии, Источна Румелия и Княжество България. Шести септември благодарение на българите против волята на Русия , се случва съединението ,и държавата БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #11

    20:45 02.03.2026

  • 6 Българин

    8 4 Отговор
    Този изнасилвач на малки момичета тръмп трябва да бъде екзекутиран публично заедно с еврейските му господари.

    Коментиран от #8

    20:46 02.03.2026

  • 7 Забелязъл

    11 3 Отговор
    Ква е тая тъпня ??????

    20:46 02.03.2026

  • 8 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Изнасилвач на малки момиченца е Мохамед пророкът на Алах, прочети корана ако невярваш.

    Коментиран от #14, #15

    20:48 02.03.2026

  • 9 Хаха

    10 1 Отговор
    Този царски гъзолизек и антибългарин докога ще ни го тикате !

    20:52 02.03.2026

  • 10 На един

    9 3 Отговор
    отявлен соросоид русофоб,дали е важно мнението му?!Категорично Не!

    21:00 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    7 0 Отговор
    Ауу, ужас, сега да скърбим ли!? Или да хвърлим вината върху всички английски и немски офицери (и други чужденци е имало, примерно, поляци са работели за турците, щото са имали зъб на руснаците, и са разпространявали лъжи в Цариград след освобождението да ни злепоставят), които са обучавали турските военни, които са им давали тактически съвети при реалните бойни действия, и включително тйхните държави са снабдявали османската империя с оръжия. Та, питам, кой е виновен? Закостенелите паши или некадърните военни съветници от западни страни?

    Коментиран от #17

    21:03 02.03.2026

  • 13 Русия с Българите можеше да превземе

    6 1 Отговор
    Цариград по суша и вода
    Ама турците панически предлагат Санстефанския мирен договор подучени от великите сили които 1879 организират берлинския конгрес и разделят Санстефанска България отвоювана от руснаците и българите

    21:06 02.03.2026

  • 14 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Във файловете на на сънародника ти ашкеназ и педофил, епщайн е описано доста по подробно.

    21:08 02.03.2026

  • 15 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Много скоро ще ви се иска да се скриете в дън земя но и земята няма да ви иска.

    21:10 02.03.2026

  • 16 Българин

    3 2 Отговор
    Този болен мозък иска да пренапише историята. И да каже кой му е платил за лъжливото тълкование на историята!

    21:11 02.03.2026

  • 17 Мюсулманите не могат да правят

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Огнестрелно оръжие и са били снабдявани с западни образци оръжия
    Ако не бяха руснаците българите никога нямаше да бъдат свободни
    Можеше и геноцид като арменците дс преживеем

    21:13 02.03.2026

  • 18 Родолюбец

    3 1 Отговор
    Този неосъществен царедворец, постоянно и методично изопачава и измисля нова история. Дори си позволява да изопачава събития описани от съвременници на Руско турската освободителна война. Такива твари се наричат без род ници!

    21:22 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дрън , дрън

    0 0 Отговор
    Пишете глупости

    21:55 02.03.2026

  • 24 И после пак

    2 0 Отговор
    Ревете, че Народният съд “избил цвета на нацията”! Е, на ви го този цвят и неговото поколение - кафяв и миризлив! Този ехиден, самодоволен мазник, правнук на мародера-хайдук аджилето, когато и да му строшиш главата, все е късно!

    21:59 02.03.2026

  • 25 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    А на Осман паша и на Сюлейман паша не намерихте ли нещо преди трети март?

    22:01 02.03.2026