КФН: Зачестяват онлайн измамите с изкуствен интелект

2 Март, 2026 22:04 314 0

Експерти предупреждават за нови рискове

КФН: Зачестяват онлайн измамите с изкуствен интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Онлайн финансовите измами навлизат в нов етап на развитие заради използването на изкуствен интелект, който позволява на престъпниците да създават все по-убедителни фалшиви съобщения, профили, гласове и видеоклипове. Това се посочва в нов информационен материал на европейските надзорни органи (ЕОЦКП, ЕОЗППО и ЕБО), насочен към повишаване на обществената осведоменост за нарастващата заплаха.

Измамниците вече използват технологии за генериране на съдържание, които могат да имитират гласове на близки хора, банкови служители или публични личности. Такива контакти често се осъществяват чрез социални мрежи, приложения за съобщения, имейли или неочаквани телефонни обаждания. Последиците могат да бъдат сериозни – финансова загуба, кражба на самоличност и дори психологически стрес.

Сред най-често срещаните предупредителни сигнали са обещания за бърза печалба, спешни искания за пари или лични данни, съмнителни линкове, както и искания за инсталиране на приложения или предоставяне на достъп до устройство. Специалистите подчертават, че легитимни компании никога не изискват пароли, ПИН кодове или банкови данни чрез съобщения или телефонни разговори.

Докладът посочва няколко основни типа измами, които се разпространяват онлайн:

представяне за друг човек чрез т.нар. deepfake технологии;

фишинг съобщения и социално инженерство;

инвестиционни или застрахователни схеми с фалшиви оферти;

романтични измами чрез социални мрежи;

измамни оферти за покупки извън официални платформи.

Експертите съветват потребителите винаги да проверяват източника на съобщенията, да не отварят непоискани линкове, да използват силни пароли и многофакторна защита и да бъдат особено внимателни при оферти, които изглеждат „твърде добри, за да са истина“. Допълнително се препоръчва семействата да създадат тайна „безопасна дума“, която да използват за потвърждение на самоличност при съмнителни обаждания.

Ако човек стане жертва на измама, трябва незабавно да прекрати контакт с извършителя, да се свърже с банката си, да смени всички пароли и да подаде сигнал до полицията или съответния финансов регулатор. Специалистите предупреждават и за т.нар. „измами за възстановяване“, при които престъпници се представят за институции и обещават връщане на загубени средства срещу такса – практика, която обикновено води до нови загуби.

Заключението на експертите е ясно: с развитието на изкуствения интелект измамите стават по-убедителни, но вниманието, проверката на информацията и предпазливостта остават най-силното средство за защита на потребителите.

