ЕК свиква енергийна работна група заради ситуацията в Близкия изток

Европейската комисия (ЕК) ще проведе тази седмица първото заседание на специална енергийна работна група, за да оцени въздействието на военните действия в Близкия изток върху пазара на ЕС. Това беше обявено в изявление след заседанието на Колежа по сигурност на ЕК.
„В енергийния сектор Комисията следи отблизо както развитието на цените, така и ситуацията с доставките и заедно с държавите членки на ЕС ще свика енергийна работна група в сътрудничество с Международната агенция по енергетика, като първата среща ще се проведе тази седмица“, се казва в документа. Брюксел подчертава, че това са превантивни мерки, насочени към минимизиране на рисковете от нестабилност на цените и евентуални прекъсвания в енергийните доставки.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, като посочи ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега е момента
Коментиран от #13
22:19 02.03.2026
2 Веднага Урсулът на дръвника
22:31 02.03.2026
3 Акушерката
22:32 02.03.2026
4 Искаме среща с Путин
22:34 02.03.2026
5 ДрайвингПлежър
Идиотите си отрязаха животоспасяващата връв с руския тръбен газ - сега циврят
а Путин и вчера май е казал, че Русия е готова безъсловно да възстанови връзките си със всяка европейска държава, която прояви интерес АМА ЕРТОПЕЙЦИТЕ СА ПРЕСТЪПНИ ГЛУПАЦИ!
22:37 02.03.2026
6 Помак
22:40 02.03.2026
7 Атлантик
Ред е на инфлация и скок на цените. Днес дизела в Германия беше 1.90 , утре ще е още по-скъп.
Важното е че сме в клуба на богатите.
Хахахаха
22:46 02.03.2026
8 Пустиня(к)
22:46 02.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БТА новини
22:48 02.03.2026
11 Умнокрасив
23:11 02.03.2026
12 Серсем
23:13 02.03.2026
13 Американец
До коментар #1 от "Сега е момента":Що през Индия, и ние го продаваме, нашият е сибирски
23:13 02.03.2026