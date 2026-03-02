ЕК свиква енергийна работна група заради ситуацията в Близкия изток

Европейската комисия (ЕК) ще проведе тази седмица първото заседание на специална енергийна работна група, за да оцени въздействието на военните действия в Близкия изток върху пазара на ЕС. Това беше обявено в изявление след заседанието на Колежа по сигурност на ЕК.

„В енергийния сектор Комисията следи отблизо както развитието на цените, така и ситуацията с доставките и заедно с държавите членки на ЕС ще свика енергийна работна група в сътрудничество с Международната агенция по енергетика, като първата среща ще се проведе тази седмица“, се казва в документа. Брюксел подчертава, че това са превантивни мерки, насочени към минимизиране на рисковете от нестабилност на цените и евентуални прекъсвания в енергийните доставки.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, като посочи ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.