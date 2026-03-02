Новини
ЕК свиква енергийна работна група заради ситуацията в Близкия изток

2 Март, 2026 22:17 623 13

  • ес-
  • близък изток-
  • енергия-
  • заседание

Брюксел подчертава, че това са превантивни мерки

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) ще проведе тази седмица първото заседание на специална енергийна работна група, за да оцени въздействието на военните действия в Близкия изток върху пазара на ЕС. Това беше обявено в изявление след заседанието на Колежа по сигурност на ЕК.

В енергийния сектор Комисията следи отблизо както развитието на цените, така и ситуацията с доставките и заедно с държавите членки на ЕС ще свика енергийна работна група в сътрудничество с Международната агенция по енергетика, като първата среща ще се проведе тази седмица“, се казва в документа. Брюксел подчертава, че това са превантивни мерки, насочени към минимизиране на рисковете от нестабилност на цените и евентуални прекъсвания в енергийните доставки.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, като посочи ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.


  • 1 Сега е момента

    9 0 Отговор
    да почнат да просят газ и нефт от Русия с доставка през Индия...

    Коментиран от #13

    22:19 02.03.2026

  • 2 Веднага Урсулът на дръвника

    8 0 Отговор
    Искаме руски нефт и газ

    22:31 02.03.2026

  • 3 Акушерката

    5 0 Отговор
    Ще възстановим Северен Поток със средства на ЕС, вместо да даваме на наркоман....

    22:32 02.03.2026

  • 4 Искаме среща с Путин

    4 0 Отговор
    Путин е велик (Урсулът)

    22:34 02.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Очаква се почивките да са заредени с много боб, и дружно надпърдяване, за добив на газ!

    Идиотите си отрязаха животоспасяващата връв с руския тръбен газ - сега циврят

    а Путин и вчера май е казал, че Русия е готова безъсловно да възстанови връзките си със всяка европейска държава, която прояви интерес АМА ЕРТОПЕЙЦИТЕ СА ПРЕСТЪПНИ ГЛУПАЦИ!

    22:37 02.03.2026

  • 6 Помак

    3 0 Отговор
    ЕС е патоки

    22:40 02.03.2026

  • 7 Атлантик

    3 0 Отговор
    За един ден цената на газта в Европа скочи с 40%.
    Ред е на инфлация и скок на цените. Днес дизела в Германия беше 1.90 , утре ще е още по-скъп.
    Важното е че сме в клуба на богатите.
    Хахахаха

    22:46 02.03.2026

  • 8 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Я гле па тия бедняци кви дертове имале. Яз съм си екстра у Клуба на богатите, ония да са оправат, не моем ги мислим.

    22:46 02.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БТА новини

    2 2 Отговор
    Най-големи пе да ли са факти бг

    22:48 02.03.2026

  • 11 Умнокрасив

    1 0 Отговор
    Започват по план, всичко е точно, продължавайте!

    23:11 02.03.2026

  • 12 Серсем

    0 0 Отговор
    Да ходи тая грозната фурсолита да прави цункване по жезъла на Путин да се примолва за гориво. Макрон и другите да чакат и те на опашка.

    23:13 02.03.2026

  • 13 Американец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сега е момента":

    Що през Индия, и ние го продаваме, нашият е сибирски

    23:13 02.03.2026