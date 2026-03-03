Новини
Култура »
По повод 8 март: Народният театър със специален жест за дамите

По повод 8 март: Народният театър със специален жест за дамите

3 Март, 2026 11:33 618 1

  • народен театър „иван вазов”-
  • жест-
  • 8 март-
  • отстъпка-
  • билети

От 5 до 8 март включително публиката ще може да закупи билети с 15% отстъпка за общо 15 спектакъла с изявени женски персонажи

По повод 8 март: Народният театър със специален жест за дамите - 1
Снимка: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преференциални цени за 15 спектакъла със силно дамско присъствие обяви Народният театър с кампанията си "В главната роля: ЖЕНАТА". Жестът към публиката е по повод 8 март, пише actualno.com.

Международният ден на жената е празник на силата, уязвимостта, нежността и различните лица на жената. Кампанията на Народния театър ни припомня, че театралната сцена винаги е била пространство, в което жената присъства не само като символ, но и като личност – със своята сила, достойнство, ранимост и право на собствен глас. А също и че всяка дама е в главната роля на сцената на собствения си живот.

От 5 до 8 март включително публиката ще може да закупи билети с 15% отстъпка за общо 15 спектакъла с изявени женски персонажи. Намалението важи за представленията до края на май и не е обвързано с ограничение в броя на билетите, защото историите на жените са универсални, човешки и споделени.

15-те заглавия, за които Народният театър предлага отстъпка, са сред най-любимите на публиката: "Медея", "Частици Жена", "Хеда Габлер", "Театър", "Бележките под линия", "Две", "О, ти която и да си", "Русалка", "Пътят към Афродита", "Жената конбини", "Цветът на дълбоките води", "Неведение", "Последният час на Мерилин Монро", "Куклен дом – втора част" и "Едни момичета".


В главните роли в тези спектакли се превъплъщават едни от водещите актриси на Народния театър, които оформят силни и многопластови женски образи. Именно тези превъплъщения свързват класическата и съвременната драматургия в общ разговор за мястото на жената днес.

Отвъд традиционните представи за празника на жената и празника на майката, тази кампания насочва вниманието към жената като личност. Това е покана както към жените, които ще изберат вечер в театъра като личен жест към себе си, така и към онези, които ще я споделят с приятелки, със семейството или с любим човек. Покана и към мъжете, които искат да подарят не просто подарък, а преживяване на жената до себе си. А също и към компаниите, които желаят да направят специален комплимент на своите служителки.

Билети с отстъпка от 15% за 15-те представления могат да бъдат закупени само в периода от 5 до 8 март включително. Намалението важи при продажба на билети на каса, както и онлайн с промокод HERSTORY15. Програмата на Народния театър за предстоящите месеци можете да видите тук: https://nationaltheatre.bg/bg/programa.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 0 Отговор
    ...и по един 🎺 за всички гости мъже

    12:22 03.03.2026