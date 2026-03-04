Новини
Виртуозът на кавала Теодосий Спасов става на 65 г. днес

4 Март, 2026

Неговите изпълнения са необикновен синтез между традиционен фолклор, джаз и класическа музика

Виртуозът на кавала Теодосий Спасов става на 65 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Теодосий Спасов е роден на 4 март 1961 година в Исперих.

Деветгодишен започва да свири на кавал, обучаван от местния самоук музикант Димитър Йовчев. През 1975 година Спасов постъпва в СМУ-в Котел, където първо го обучава кавалджията Румен Мутафчиев. След като завършва училището през 1980 година служи в армията в Балчик, като свири на кларинет във военен оркестър.

Завършва АМТИ в Пловдив със специалности „Ръководство на народни състави“ и „Кавал“. Наред с обучението си той започва да свири с професионални музиканти от различни жанрове, което поставя началото на характерното за кариерата му съчетаване на разнопосочни влияния.

През 1983 година прави първите си записи в Радио „Пловдив“. Теодосий Спасов разработва свой собствен, уникален стил на свирене. Неговите изпълнения са необикновен синтез между традиционен фолклор, джаз и класическа музика. В последните години пише музика за симфоничен оркестър и кавал. Свири с фолклорни състави, с именити български и чужди музиканти, между които Димитър Лавчев, Милчо Левиев, Йълдъз Ибрахимова, Симеон Щерев и мн.др.

През 1995 г. списание „Нюзуик“ го нарежда между най-талантливите музиканти от Източна Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жана

    290 16 Отговор
    Никакъв виртуоз не е на кавала, мене питайте!

    09:48 04.03.2025

  • 2 Иван

    285 20 Отговор
    Кой е този ?

    09:56 04.03.2025

  • 3 Графинята

    279 5 Отговор
    Честит ни празник, колега. 😁 Но повече от инструмента харесвам Cavalli.

    10:03 04.03.2025

  • 4 Шльокавица

    283 13 Отговор
    Никога не ми е харесало свиренето му. Кара го на някакъв извратен джас.

    10:05 04.03.2025

  • 5 в герб са виртуозите на кавала

    13 4 Отговор
    но байдън вече не е фактор и ще трябва да ползват на Тръмп кавала ! налага се !

    10:08 04.03.2025

  • 6 Отец Чапаев

    16 279 Отговор
    Да е жив и здрав, истински музикант.

    10:11 04.03.2025

  • 7 БеГемот

    278 11 Отговор
    Тоя самият той е невероятен ....кавал...и май си пада по кавали....кат започни да се извисява пред някоя мисирка и ми иде да повърна....

    10:20 04.03.2025

  • 9 Филип Т. Павлов

    278 5 Отговор
    Теодоси Спасов просто не може да се слуша, свири така некрасиво, дори грозно, хрипливо, сякаш това не е кавал, а стар пресипнал певец. а имаме толкова много истински майстори на кавала
    Това н е музика, това е подигравка с този древен и красив български инструмент. Свири така грозно и отблъскващо, както говори, играе и рецитира негова жена, актрисата Бойка Велкова, че в киното винаги я дублираха, дори когато беше млада, вече остаря и не я снимат.

    16:14 05.03.2025

  • 10 ВАСИЛЕВ

    277 7 Отговор
    Не става за нищо този набеден и прехвален кавалджия Теодосий Спасов от Исперих. Свири много противно, грозно, грубо, няма изобщо хубав, красив, приятен тон. Изкривена работа и с огромни претенции и реклама. Грозно, противно. Не може се слуша!

    16:18 05.03.2025

  • 11 МАЙСТОРА

    269 1 Отговор
    Хахаха,изпълненията му са точно "Манджа с Грозде,а той самия е доказан психопат!Няма да забравя веднъж в гр.Банкя на някакво музикално събитие колкото свири,толкова и рева като магаре!

    16:52 07.03.2025