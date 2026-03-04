Виртуозът на кавала Теодосий Спасов става на 65 г. днес

Теодосий Спасов е роден на 4 март 1961 година в Исперих.
Деветгодишен започва да свири на кавал, обучаван от местния самоук музикант Димитър Йовчев. През 1975 година Спасов постъпва в СМУ-в Котел, където първо го обучава кавалджията Румен Мутафчиев. След като завършва училището през 1980 година служи в армията в Балчик, като свири на кларинет във военен оркестър.
Завършва АМТИ в Пловдив със специалности „Ръководство на народни състави“ и „Кавал“. Наред с обучението си той започва да свири с професионални музиканти от различни жанрове, което поставя началото на характерното за кариерата му съчетаване на разнопосочни влияния.
През 1983 година прави първите си записи в Радио „Пловдив“. Теодосий Спасов разработва свой собствен, уникален стил на свирене. Неговите изпълнения са необикновен синтез между традиционен фолклор, джаз и класическа музика. В последните години пише музика за симфоничен оркестър и кавал. Свири с фолклорни състави, с именити български и чужди музиканти, между които Димитър Лавчев, Милчо Левиев, Йълдъз Ибрахимова, Симеон Щерев и мн.др.
През 1995 г. списание „Нюзуик“ го нарежда между най-талантливите музиканти от Източна Европа.
1 Жана
Коментиран от #8
09:48 04.03.2025
2 Иван
09:56 04.03.2025
3 Графинята
10:03 04.03.2025
4 Шльокавица
10:05 04.03.2025
5 в герб са виртуозите на кавала
10:08 04.03.2025
6 Отец Чапаев
10:11 04.03.2025
7 БеГемот
10:20 04.03.2025
9 Филип Т. Павлов
Това н е музика, това е подигравка с този древен и красив български инструмент. Свири така грозно и отблъскващо, както говори, играе и рецитира негова жена, актрисата Бойка Велкова, че в киното винаги я дублираха, дори когато беше млада, вече остаря и не я снимат.
16:14 05.03.2025
10 ВАСИЛЕВ
16:18 05.03.2025
11 МАЙСТОРА
16:52 07.03.2025