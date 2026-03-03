В село Бяла Река отпразнуваха 3 март с поезия и минута мълчание

На 3 март празнуваме 148 години от Освобождението на България след петвековно османско владичество. Денят е обявен за национален празник през 1990 г. с решение на Народното събрание.

Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, подписан на 19 февруари 1878 г. по стар стил, слага край на Руско-турската война (1877-1878)

В община Първомай тържественото отбелязване на националния празник премина и в селата, едно от които е емблематичното за историята село Бяла Река, където отбелязаха Националния празник на България – 3 март с патриотична поезия и минута мълчание.

Празничната атмосфера в китното родопско село Бяла Река озари площада на селото още от сутринта, където жители и гости се събраха пред читалище „Христо Смирненски“ за да отбележат достойно 148-та годишнина от освобождението на България.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Тържеството откриха кметът на село Бяла Река Димитър Димитров, Светлана Велчева – председател на Читалище „Христо Смирненски“ и Стефка Радичева – секретар-библиотекар.

„Сведохме с преклонение глави пред паметника на Воините освободители, почитайки паметта на героите, подарили ни днешния светъл ден. 3 март 1878 г. е ден на сбъднати мечти! Днес отбелязваме една от най-съкровените дати в календара на националната ни история. Освобождението на България от турско робство се нарежда сред най-значимите и съдбовни събития на страната ни,“ с тези думи Стефка Радичева даде начало на тържеството и допълни: „По традиция е редно да отдадем почит и на руските, украинските, финландски воини и всички без чиято помощ България не би могла да отхвърли 5-вековните окови. Многобройни са жертвите, които е отнела Руско -Турската война, но 500-годишната българска агония е вече в историята. България е свободна страна!“ Въпреки вековните унижения и страдания българският народ е успял да съхрани езика си и да запази Родината си. Затова днес сме длъжни да отдадем почит и преклоним глави към мъжеството на предците ни в борбата за светла Свобода!“

Снимка: Оля Ал-Ахмед

По традиция прозвуча химнът на България след което всички паднаха на колене с минута мълчание пред паметта на загиналите за свободата на родината.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

До новия паметник на Воините Освободители деца от селото изнесоха празничен поетичен цикъл. А Ивелина Ганева патосно прочете култовото стихотворение „Свобода“ от голямата българска поетеса Ваня Петкова.

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

Да празнуват Свободата в Бяла Река бяха дошли представители на всички възрастови групи от най-младите до най-старите. Присъстващите поздрави и Иванка Радева, председател на пенсионерския клуб в селото.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Сред гостите на тържеството бяха общинския съветник от Бяла Река Димитър Иванов, директорката на училището „Любен Каравелов“ г-жа Петкана Добрева и журналистката Оля Ал-Ахмед, дъщеря на поетесата Ваня Петкова, която е в основата на издигането на паметника на Воините освободители в селото.

Предистория

Точно преди 148 години на 18 януари 1878 г. жителите на село Бяла Река тържествено са посрещнали с погачи и шарена сол руските освободителни войски от 1-и ескадрон на щабс-капитан Александър Иванович Зданович в състава на 2-ра гвардейска кавалерийска дивизия командвана от ген. Йосиф Гурко. „Вечна признателност на братята освободители!“ - пише още на паметната плоча. В архивите е посочено, че в този ден руските освободителни войски са стигнали до с. Бяла Река, където са били радушно посрещнати от жителите му. Те дали храна и подслон на войниците и завели конете на водопой, та и те да отморят. Монументът е уникален по своята изработка и единствен по рода си с вградена в него икона на Св.Георги Победоносец. Паметникът е изграден по изричното желание на голямата българска поетеса Ваня Петкова, която е имала къща в съседното село Езерово. За съжаление тя не успява да го възстанови приживе и оставя бележка за поколенията на която пише :

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

„ Да се изгради паметникът на руските воини освободите в с. Бяла Река!!!“ Това поетесата си го е поставила като задача, но преждевременното ѝ напускане на този свят не ѝ дава възможността да я изпълни. Затова с тази мисия се заема нейната дъщеря – журналистката Оля Ал-Ахмед и паметникът е вече факт.

Кметът на селото Димитър Димитров положи венец на паметника на Воините Освободители и покани всички присъстващи за полагане на цветя. С минута мълчание и на колене пред падналите за свободата на България присъстващите почетоха паметта им.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Димитров закри тържеството по случай 148-та годишнина от освобождението на България с традиционното българско право хоро, поведено от него с българското знаме в ръка.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!