Ерген №4 е роднина на Галя Щърбева

4 Март, 2026 09:42 675 1

  • ергенът-
  • георги гатев-
  • ники николов-
  • галя щърбева

Водещата е негова братовчедка

Ерген №4 е роднина на Галя Щърбева - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
Не му върви на риалити шоуто "Ергенът“ и това си е! Миналата година по спешност от София за Шри Ланка летя трети ерген, за да спасява положението, а сега - оператор от продукцията екстремно става Ерген №4, пише plovdiv24.bg.

На продуцента Ники Николов му се налага да се лиши от човек от екипа, тъй като двама от героите в любовното предаване, Кристиян и Стоян, си избират половинки доста по-рано от финалния епизод. По тази причина те отказват да продължат участието си. Това поставя в инфарктна ситуация продуцентския екип и трябва да се реагира светкавично. Ники Николов вижда потенциал в оператора Георги Гатев и му предлага да стане Ерген №4. И той приема.

Заминава за Шри Ланка като оператор, но му се налага да стане главно действащо лице в любовното риалити.


Самият Георги преди броени месеци участва в друго риалити, което се излъчва в интернет -"Зона X“. Във визитката 30-годишният оператор признава, че винаги е искал да бъде сред участниците в предаване за оцеляване. Затова без колебание се впуска в изпитанията на "Зона X“. Самият той е екстремна натура - катери върхове, кара сърф. Тренирал е футбол, но се е занимавал и с други спортове - бокс, таекуондо и джудо.

Очевидно е, че ергенският живот му харесва, тъй като в неговите профили в социалните мрежи не е качвал снимки с близка до сърцето му жена. Това, че е необвързан, естествено, е бонус за участието му в "Ергенът“, защото му дава свобода спокойно да флиртува с дамите в риалитито.

Георги Гатев може да няма гадже, но за сметка на това е фамилно обвързан с известна телевизионна дама - водещата на предаването "Да хванеш гората“ по NOVA Галя Щърбева. Тя е негова братовчедка и въпреки че и двамата са много заети, намират време да прекарват време заедно - лятото на къмпинг "Градина“, а през останалото време обичат да ходят по планини, пише "Филтър".

Дали в "Ергенът“ Георги успява да открие жената на живота си, засега остава в тайна. Но от снимките му от Шри Ланка се разбира, че маймуните са му големи фенки и една даже му се е качила на главата.


