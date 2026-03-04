Ерген №4 е роднина на Галя Щърбева

Не му върви на риалити шоуто "Ергенът“ и това си е! Миналата година по спешност от София за Шри Ланка летя трети ерген, за да спасява положението, а сега - оператор от продукцията екстремно става Ерген №4, пише plovdiv24.bg.

На продуцента Ники Николов му се налага да се лиши от човек от екипа, тъй като двама от героите в любовното предаване, Кристиян и Стоян, си избират половинки доста по-рано от финалния епизод. По тази причина те отказват да продължат участието си. Това поставя в инфарктна ситуация продуцентския екип и трябва да се реагира светкавично. Ники Николов вижда потенциал в оператора Георги Гатев и му предлага да стане Ерген №4. И той приема.

Заминава за Шри Ланка като оператор, но му се налага да стане главно действащо лице в любовното риалити.