Росица Матева: Участието на Стоил Цицелков не е проблем за ЦИК

Участието на Стоил Цицелков не е проблем за ЦИК, заяви Росица Матева, говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) в предаването "Денят започва" по БНТ. Тя добави, че когато е възникнал проблемът с оставката, е имало очаквания към него да предприеме действия, което не се е случило, а отговорността е на организацията, която го е предложила.

"До момента подали документи за регистрация са 12 партии и 8 коалиции, от тях сме приели решение да регистрираме 8 партии и 5 коалиции", каза още тя и поясни, че крайният срок за регистрация е до 17:00 часа днес.

"Нормално върви координацията ни с изпълнителната власт", разказа тя.

"Имаме информация, че в пет района в страната постоянно подават декларации за замяна. Затова този път ще изискваме стриктно да се спазват решенията на ЦИК", заяви Матева.

"Откакто е въведено видеонаблюдение, забелязваме че наблюдателите на комисията не обръщат толкова внимание на живо", отбеляза тя.

На въпрос улеснение ли е за ЦИК намаляването на броя на избирателните секции в чужбина, тя отговори, че по скоро не е, защото те трябва да определят точно къде да бъдат тези секции.

"Промените в закона по никакъв начин нямат отношение към работата на ЦИК", заяви още Матева и добави, че във всяка секционна комисия ще има по един представител на всяка една парламентарно представена политическа сила.

На въпрос има ли политически натиск върху комисията, тя отговори, че никой от комисията не се е оплаквал да му е оказван натиск.

"Моето лично мнение е, че ЦИК е независим орган. От момента, в който ни назначат, ние трябва да се дистанцираме от партиите и да работим независимо", заяви тя.

"Сигурна съм, че ще направим всичко възможно да гарантираме честни избори, но това зависи и от членовете на секционни избирателни комисии, предложени от партиите", каза Матева.

"Ще имаме машинно гласуване, имаме достатъчно машини", увери Матева.