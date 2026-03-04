Новини
България »
София »
Росица Матева: Участието на Стоил Цицелков не е проблем за ЦИК

Росица Матева: Участието на Стоил Цицелков не е проблем за ЦИК

4 Март, 2026 09:38 519 8

  • росица матева-
  • цик-
  • стоил цицелков-
  • избори

Промените в закона по никакъв начин нямат отношение към работата на ЦИК

Росица Матева: Участието на Стоил Цицелков не е проблем за ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Участието на Стоил Цицелков не е проблем за ЦИК, заяви Росица Матева, говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) в предаването "Денят започва" по БНТ. Тя добави, че когато е възникнал проблемът с оставката, е имало очаквания към него да предприеме действия, което не се е случило, а отговорността е на организацията, която го е предложила.

"До момента подали документи за регистрация са 12 партии и 8 коалиции, от тях сме приели решение да регистрираме 8 партии и 5 коалиции", каза още тя и поясни, че крайният срок за регистрация е до 17:00 часа днес.

"Нормално върви координацията ни с изпълнителната власт", разказа тя.

"Имаме информация, че в пет района в страната постоянно подават декларации за замяна. Затова този път ще изискваме стриктно да се спазват решенията на ЦИК", заяви Матева.

"Откакто е въведено видеонаблюдение, забелязваме че наблюдателите на комисията не обръщат толкова внимание на живо", отбеляза тя.

На въпрос улеснение ли е за ЦИК намаляването на броя на избирателните секции в чужбина, тя отговори, че по скоро не е, защото те трябва да определят точно къде да бъдат тези секции.

"Промените в закона по никакъв начин нямат отношение към работата на ЦИК", заяви още Матева и добави, че във всяка секционна комисия ще има по един представител на всяка една парламентарно представена политическа сила.

На въпрос има ли политически натиск върху комисията, тя отговори, че никой от комисията не се е оплаквал да му е оказван натиск.

"Моето лично мнение е, че ЦИК е независим орган. От момента, в който ни назначат, ние трябва да се дистанцираме от партиите и да работим независимо", заяви тя.

"Сигурна съм, че ще направим всичко възможно да гарантираме честни избори, но това зависи и от членовете на секционни избирателни комисии, предложени от партиите", каза Матева.

"Ще имаме машинно гласуване, имаме достатъчно машини", увери Матева.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Росица Матева е влязла в положението на Цицелков, нали и нея я уволниха и после назначиха отново у ЦИК като сгафи с "Дневникът е подправен".

    09:42 04.03.2026

  • 2 Да да да

    8 0 Отговор
    ЦИК била независим орган? Ние вярваме ,че даже и ти си независима.

    09:43 04.03.2026

  • 3 Матев е ченгаджийска фамилия

    6 1 Отговор
    Какво работи тази женица?

    Коментиран от #7

    09:45 04.03.2026

  • 4 Ами да

    6 1 Отговор
    той е проблем на нарко полицията, и на изтрезвителното отделение.

    09:51 04.03.2026

  • 5 Абе

    3 0 Отговор
    Само го пАзете да не пуши косче в тоалетната.

    09:59 04.03.2026

  • 6 Преди

    6 0 Отговор
    две седмици каза , че било , ма госпожата ! Впрочем , след фалшификациите , доказани , защо още се кокошиниш в ЦИК ?

    10:02 04.03.2026

  • 7 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Матев е ченгаджийска фамилия":

    Доставя крек на Цицелков, бива ли да не знаеш това, могъщичко мъжленце?

    10:02 04.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    И в ЦИК са с тотална липса на моралан хигиена.

    10:09 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове