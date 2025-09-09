Новини
Култура »
Предстои 10-то Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" – Русе, 2025

Предстои 10-то Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" – Русе, 2025

9 Септември, 2025 10:53 379 0

  • международно биенале-
  • миниатюра-
  • русе-
  • художествена галерия

Краен срок за участие: остават само 6 дни!

Предстои 10-то Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" – Русе, 2025 - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Русе отново става сцена на изкуството в малък формат. Десетото издание на Международното биенале на миниатюрата ще събере автори от всички краища на света. Артисти от България, Австралия, Австрия, Аржентина, Босна и Херцеговина, Великобритания, Индия, Испания, Канада, Мексико, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Словения, Сърбия, Тайван, Турция, Франция, Хърватия, Черна гора, Швеция, Южна Африка и Япония вече заявиха своето участие. Сред тях има художници, които са част от предишните издания на форума, но и творци, които се включват за първи път.

Участниците ще се състезават в следните категории:

  • Живопис
  • Графика
  • Рисунка
  • Скулптура
  • Нови медии / Фотография

Всички желаещи трябва да изпратят своите произведения до 15 септември, като информация за условията, начина на кандидатстване и сроковете е достъпна на сайта на галерията: https://ruseartgallery.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%80%d1%82/2025-2/

Откриването на биеналето и награждаването ще се състоят на 10 октомври в 18:00 ч., в Художествена галерия – Русе.
Тази година събитието получи пряко финансиране от бюджета на Министерството на културата на фестивали и събития в областта на изкуствата и културата за отпечатване на пълноцветен двуезичен каталог. Той ще представи по една творба на всички селектирани автори. Това е важна стъпка в популяризирането на съвременното изкуство в малък формат и предоставя платформа за международна видимост на участниците. Каталогът ще бъде разпространяван в страната и чужбина, в културни институции, библиотеки и арт форуми.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ