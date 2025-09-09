Предстои 10-то Международно биенале "Изкуството на миниатюрата" – Русе, 2025

Русе отново става сцена на изкуството в малък формат. Десетото издание на Международното биенале на миниатюрата ще събере автори от всички краища на света. Артисти от България, Австралия, Австрия, Аржентина, Босна и Херцеговина, Великобритания, Индия, Испания, Канада, Мексико, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Словения, Сърбия, Тайван, Турция, Франция, Хърватия, Черна гора, Швеция, Южна Африка и Япония вече заявиха своето участие. Сред тях има художници, които са част от предишните издания на форума, но и творци, които се включват за първи път.

Участниците ще се състезават в следните категории:

Живопис

Графика

Рисунка

Скулптура

Нови медии / Фотография

Всички желаещи трябва да изпратят своите произведения до 15 септември, като информация за условията, начина на кандидатстване и сроковете е достъпна на сайта на галерията: https://ruseartgallery.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%80%d1%82/2025-2/

Откриването на биеналето и награждаването ще се състоят на 10 октомври в 18:00 ч., в Художествена галерия – Русе.

Тази година събитието получи пряко финансиране от бюджета на Министерството на културата на фестивали и събития в областта на изкуствата и културата за отпечатване на пълноцветен двуезичен каталог. Той ще представи по една творба на всички селектирани автори. Това е важна стъпка в популяризирането на съвременното изкуство в малък формат и предоставя платформа за международна видимост на участниците. Каталогът ще бъде разпространяван в страната и чужбина, в културни институции, библиотеки и арт форуми.