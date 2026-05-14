На днешния ден си отиде Франк Синатра – и се роди легендата

На днешния ден светът на музиката си спомня за един от най-големите гласове на XX век – Франк Синатра. Легендарният изпълнител си отива на 14 май 1998 г., но почти три десетилетия след смъртта му неговият стил, песни и харизма продължават да вдъхновяват поколения музиканти и почитатели по целия свят.

Роден на 12 декември 1915 г. в Hoboken, Франсис Албърт Синатра израства в семейство на италиански имигранти. Още като млад мечтае за сцена, а пробивът му идва през 40-те години, когато се превръща в истинска сензация сред младата публика. Наричан „The Voice“, Синатра успява да промени начина, по който се изпълняват популярните песни – с повече емоция, интимност и усещане за лична история.

Кариерата му продължава повече от пет десетилетия и включва не само музикални успехи, но и впечатляващо присъствие в киното. През 1954 г. печели „Оскар“ за поддържаща мъжка роля във филма From Here to Eternity.

Сред най-любопитните факти за Синатра е, че той е имал сериозни връзки с представители на американския политически и артистичен елит. Бил е близък с президента Джон Ф. Кенеди, а името му често е свързвано и със слухове за контакти с мафията – тема, която и до днес поражда множество спекулации.

Синатра е известен и с бурния си личен живот. Бракът му с холивудската звезда Ава Гарднър се превръща в една от най-обсъжданите любовни истории на своето време. Самият певец признава, че тя е била голямата любов в живота му.

Освен с гласа си, Франк Синатра остава в историята и като символ на неподражаем стил – елегантни костюми, шапка, чаша уиски и непоколебимо сценично присъствие. Той е сред водещите фигури на прочутата компания „Rat Pack“, в която влизат още Дийн Мартин и Сами Дейвис.

Някои от песните му се превръщат във вечна класика. Сред тях са My Way – своеобразен химн на независимия дух, New York, New York, превърнала се в неофициална музикална емблема на Ню Йорк, както и Strangers in the Night, Fly Me to the Moon и That’s Life.

Любопитен факт е, че „Fly Me to the Moon“ е първата песен, звучала на Луната – астронавтите от мисията Apollo 11 Moon Landing я пускат по време на историческата експедиция.