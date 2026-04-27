На 27 април 1998 г. умира Карлос Кастанеда – една от най-противоречивите и загадъчни фигури в литературата на ХХ век. Годишнината от неговата смърт е повод за биографична ретроспекция и за размисъл върху влиянието му върху културата, философията и търсенето на смисъл отвъд видимото.

Кастанеда остава в историята като автор, който разми границите между антропология, художествена литература и духовно учение. Роден в Перу и по-късно установил се в Съединените щати, той придобива световна известност с поредицата си книги, започваща с „Учението на дон Хуан“. В тях разказва за своето „обучение“ при шамана дон Хуан Матус – фигура, която и до днес предизвиква спорове дали е реална или литературна конструкция.

Независимо от критиките към научната достоверност на неговите трудове, влиянието на Кастанеда е трудно за пренебрегване. Неговите идеи за „пътя на воина“, разширеното съзнание и алтернативните реалности намират отклик сред поколения читатели, особено в контекста на контракултурните движения от 60-те и 70-те години. За мнозина той се превръща в своеобразен духовен гид, предлагащ различен поглед към реалността.

В същото време академичната общност често поставя под въпрос методите и достоверността му. Обвинения в измисляне на факти, липса на проверими източници и създаване на митология около собствената му личност съпътстват кариерата му. Това обаче не намалява интереса към творчеството му – напротив, мистерията около него сякаш засилва култовия му статус.

Смъртта на Кастанеда през 1998 година не слага край на дебатите. Днес неговите книги продължават да се четат, анализират и оспорват.