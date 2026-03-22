Рок група ФАКТОР се завръща с грандиозен концерт

Култовата българска рок група Фактор ще зарадва своите фенове с голям концерт в Pirotska 5 Event Center на 24 април 2026 г. от 20:00 часа.
Събитието обещава да бъде истинско рок преживяване, изпълнено с енергия, емблематични хитове и силно сценично присъствие. Публиката ще има възможност да чуе на живо едни от най-обичаните песни на групата, представени с характерния им мощен звук и неподправена емоция, както и новата песен и видеоклип „Император“.
Концертът е част от активната концертна дейност на Фактор през последните години, с която групата отбелязва своята дългогодишна история и продължава да среща нови поколения фенове.
Очаква се вечерта да предложи „разтърсваща“ атмосфера с класически рок рифове, незабравими мелодии и силна връзка между музикантите и публиката.
Билетите за събитието вече са в продажба, а интересът към концерта е висок, което го превръща в едно от значимите рок събития на пролетта в София.
Фактор е една от най-емблематичните български рок групи, създадена през 1972 г. в София от Веселин Тодоров. С над 50-годишна история, групата продължава да бъде активна и да заема важно място в културния живот на страната.
През годините Фактор изграждат характерен стил, съчетаващ класически и хард рок, със силно социално ангажирани текстове. Сред най-известните им песни са „Приятели“, „Главната улица“, „Самотният“ и „Високото момиче“, които остават любими на поколения български слушатели.
Днес групата продължава своята активна концертна дейност, отбелязвайки над половин век на сцената с юбилейни концерти и участия в културни инициативи.
Актуалният състав на Фактор включва:
-
Веселин Тодоров – бас китара и вокал (основател)
-
Васил Стоянов – вокал
-
Петър Георгиев (Пешето) – китара
-
Румен Лозанов – клавишни
-
Атанас Стефанов – китара
-
Калоян Георгиев – ударни
В последните си изяви групата продължава да работи върху нова музика и да обновява състава си.
С новия си барабанист и обновена сценична енергия, Фактор са готови да предложат едно силно, модерно и същевременно вярно на традициите рок шоу.
Със своята дългогодишна история, актуално присъствие и непрекъснато развитие, Фактор остава символ на българския рок и вдъхновение за новите поколения музиканти.
Специален гост: Димитър Туджаров - Шкумбата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
