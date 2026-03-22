Новини
Култура »
Рок група ФАКТОР се завръща с грандиозен концерт

22 Март, 2026 09:50

  • рок група -
  • фактор-
  • концерт-
  • pirotska 5 event center-
  • веселин тодоров-
  • димитър туджаров - шкумбата-
  • рок шоу

Снимка: Група ФАКТОР / личен архив /
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Култовата българска рок група Фактор ще зарадва своите фенове с голям концерт в Pirotska 5 Event Center на 24 април 2026 г. от 20:00 часа.

Събитието обещава да бъде истинско рок преживяване, изпълнено с енергия, емблематични хитове и силно сценично присъствие. Публиката ще има възможност да чуе на живо едни от най-обичаните песни на групата, представени с характерния им мощен звук и неподправена емоция, както и новата песен и видеоклип „Император“.

Концертът е част от активната концертна дейност на Фактор през последните години, с която групата отбелязва своята дългогодишна история и продължава да среща нови поколения фенове.

Очаква се вечерта да предложи „разтърсваща“ атмосфера с класически рок рифове, незабравими мелодии и силна връзка между музикантите и публиката.

Билетите за събитието вече са в продажба, а интересът към концерта е висок, което го превръща в едно от значимите рок събития на пролетта в София.

Фактор е една от най-емблематичните български рок групи, създадена през 1972 г. в София от Веселин Тодоров. С над 50-годишна история, групата продължава да бъде активна и да заема важно място в културния живот на страната.

През годините Фактор изграждат характерен стил, съчетаващ класически и хард рок, със силно социално ангажирани текстове. Сред най-известните им песни са „Приятели“, „Главната улица“, „Самотният“ и „Високото момиче“, които остават любими на поколения български слушатели.

Днес групата продължава своята активна концертна дейност, отбелязвайки над половин век на сцената с юбилейни концерти и участия в културни инициативи.

Актуалният състав на Фактор включва:

  • Веселин Тодоров – бас китара и вокал (основател)

  • Васил Стоянов – вокал

  • Петър Георгиев (Пешето) – китара

  • Румен Лозанов – клавишни

  • Атанас Стефанов – китара

  • Калоян Георгиев – ударни

В последните си изяви групата продължава да работи върху нова музика и да обновява състава си.

С новия си барабанист и обновена сценична енергия, Фактор са готови да предложат едно силно, модерно и същевременно вярно на традициите рок шоу.

Със своята дългогодишна история, актуално присъствие и непрекъснато развитие, Фактор остава символ на българския рок и вдъхновение за новите поколения музиканти.

Специален гост: Димитър Туджаров - Шкумбата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    5 1 Отговор
    Фактор са огладняли и са решили да изкарат "някой леф"

    09:58 22.03.2026

  • 2 предпочитам

    1 2 Отговор
    БТР, Стенли, Диана експрес, клас, Керана,...

    10:04 22.03.2026

  • 3 Въпрос.

    1 0 Отговор
    Къде е Оги Цолов? Той е лицето на Фактор!

    10:31 22.03.2026