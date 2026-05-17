Времето днес, прогноза за неделя, 17 май: Застудяване, значителна облачност, валежи и вятър

В България се очаква застудяване с предимно значителна облачност, валежи и засилване на вятъра.
Според официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), през страната ще премине хладен фронт, който ще доведе до нахлуване на сравнително студен въздух от северозапад.
Дъжд ще вали на много места в страната, като преваляванията ще бъдат по-чести и по-значителни по количество в Източна България. В североизточните райони има условия за временно интензивни и по-обилни валежи.
Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се засили, като ще остане осезаем и през следващите дни.
Наблюдава се сериозна температурна разлика между регионите. Максималните температури ще варират от 15°–16° в Западна България до 21°–22° в Горнотракийската низина. В София се очаква облачно време с кратки превалявания от дъжд. Температурите ще се понижат осезаемо, като минималната ще е около 6°–7°C, а максималната ще достигне едва 12°–15°C.
По Черноморието времето ще бъде по-топло, но нестабилно. Максималните температури по морето ще достигнат около 20°C, като облачността ще е променлива.
В Горнотракийската низина (Пловдив и околностите) ще отчетат най-високите стойности за деня – до 21°–22°C
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
