LP ще изпълни хита си Lost on You в София на 9 август

Световноизвестният изпълнител и автор на песни LP включва София в своето европейско турне това лято. Концертът у нас, по покана на Fest Team, ще се състои на 9 август на Vidas Art Arena, която ще срещне българската публика с един от най-самобитните гласове в съвременната поп музика. Билетите за събитието ще влязат в продажба на 8 май в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 33 евро.

LP, или Лаура Перголизи, е от Лонг Айлънд с италиански корени - мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава от първите секунди. Зад това име стоят над 3 милиарда стрийма и повече от 25 милиона месечни слушатели - резултат от две десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно затова работи. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, Селин Дион и Кристина Агилера.

LP създава музика, която улавя най-фините нюанси на човешките емоции – от любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента Lost On You изстрелва артиста в международния хит небосклон през 2015, а най-новият, седми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета. Създаден между Каймановите острови и Калифорния, проектът улавя различни състояния и етапи от личния живот на LP – от връзките с другите до отношението към самия себе си. Албумът комбинира характерни силни поп рефрени с по-умерени, акустични аранжименти и влияния от уестърн и ню уейв. В песни като „Golden" и „One Like You" се откроява по-концентриран и ясен изказ, в който всяка идея е сведена до същността си.

Соловите концертите на LP се отличават с директност и силна връзка с публиката, без излишни ефекти. По време на турнето през 2026 г., част от което е и българската дата на Vidas Art Arena - 9 август, ще прозвучат песни както от новия Love Lines, така и утвърдени песни като „Lost On You“, „Muddy Waters“, „Girls Go Wild“ и „Recovery“.

